Sídliská čaká veľká obnova. Pribudne výbeh pre psov aj nové športovisko

Námestovská radnica chce začať s prácami už toto leto.

NÁMESTOVO. „Psičkár na sídlisku veľa možností na výbeh so svojím miláčikom nemá, preto by sa nám zišla nejaká vymedzená časť len pre nás,“ povedala Alexandra, ktorá už niekoľko rokov býva na Brehoch. Ocenila by vraj aj kvetinové záhony, viac možností na parkovanie či lepšie prístupové cesty. Aspoň sčasti by mala tieto nedostatky odstrániť revitalizácia vnútroblokov. Mesto do nej zapojilo dve z troch námestovských sídlisk.

Pre mladších aj starších

Prvé bytovky začali v Námestove rásť v 70. až 80. rokoch. Priestor medzi nimi nemal nikdy širší koncept, tvorili ho skôr len parkoviská, zeleň, kde-tu lavička či pár farebných preliezok.

Stojiská pre autá aj zelené plochy majú na starosti technické služby a z roka na rok sa ich snažia zveľadiť a rozšíriť. Rovnako radnica postupne dopĺňa aj chýbajúce detské ihriská. „Nie je jednoduché zladiť potreby všetkých tak, aby to dokopy dávalo zmysel,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík. „Zároveň sa snažíme o to aby sa aj ľuďom v takýchto koncentrovanejších častiach žilo dobre.“

Vizuál jednotlivých lokalít by teraz chceli zmeniť, nastaviť im jasný smer a rozvíjať ho takto aj v budúcnosti. Z eurofondov na to získali skoro 300-tisíc eur a použiť sa ich chystajú na sídlisko Brehy a Stred.