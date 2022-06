Kolkári Trstenej majú za sebou úspešné majstrovstvá Slovenska

Získali na majstrovstvách Slovenska až osem medailí.

Na šiestich kolkárňach v Podbrezovej, v Trenčíne, v Pobedime, v Rakoviciach, v Nováčanoch a v Zlatých Klasoch sa počas dvoch víkendov uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kategóriách žiaci, dorastenci, juniori, muži a seniori.

V Podbrezovej si zmerali sily najmladšie kolkárske talenty z celého Slovenska. Do bojov o titul sa z ŠKK Trstená zapojili v kategórii žiaci U12 Martin Benický, Samuel Kramár, Tamara Pekárčíková a Soňa Šverhová. V kategórii žiaci U14 nastúpili Michaela Jurisová, Patrik Bednár a Gabriel Muščík. Kategóriu U18 reprezentoval dorastenec Erik Kuráň.

Po sobotňajšej kvalifikácii postupovalo 12 najlepších z každej kategórie do nedeľňajšieho finále. Napokon za U12 skončil ako jednotlivec Martin Benický na druhom mieste. Za U14 Patrik Bednár ako jednotlivec na druhom mieste a v kombinácii sa stal majstrom Slovenska do 14 rokov. V družstvách skončil tím v zložení Martin Benický, Patrik Bednár a Gabriel Muščík na treťom mieste.

V Trenčíne počas toho istého víkendu bojovali o titul majstra Slovenska z ŠKK Trstená dorastenky U18 Anna Benická a Alexandra Kormančíková. Anna Benická skončila v kvalifikácii druhá, čím si zabezpečila postup do nedeľného finále. Napokon skončila ako jednotlivec na druhom mieste a v kombinácii sa stala majsterkou Slovenska do 18 rokov. Naši juniori Marián Benický, Michal Janík a Lukáš Lepáček hrali v Pobedime, kde sa do finále prebojovali Michal Janík a Lukáš Lepáček. Za juniorky v Zlatých Klasoch za ŠKK Trstená nastúpili Patrícia Bednárová a Žaneta Bednárová, pričom obidve postúpili do finále. Žaneta Bednárová sa stala majsterkou Slovenska ako jednotlivec a v kombinácii získala tretie miesto.