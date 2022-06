Oravský Biely Potok si už nedal vziať postup, Sihelnému nestačila ani výhra rozdielom triedy (+100 fotiek)

V najnižšej oravskej súťaži bolo rušno do posledného hracieho kola.

VII. liga

Veličná – ŠK Sedem 2:2 (1:2)

Góly: 26. M. Zvara, 76. M. Svitko (z 11 m) – 9. M. Mišek, 44. T. Masiarik

Vo Veličnej začali lepšie hostia, keď už deviatej minúte skončilo v sieti zakončenie Michala Mišeka. V 26. min sa domácim podarilo vyrovnať, keď sa krásnou strelou do šibenice presadil Michal Zvara.

Už to vyzeralo, že sa do šatní pôjde za stavu 1:1, no v 44. min sa dostal k lopte Tibor Masiarik a poslal ŠK Sedem do vedenia – 1:2. Po zmene strán sa Veličná tlačila do útoku, snažila sa o zvrátenie nepriaznivého stavu, čo sa nakoniec podarilo v 76. min, kedy si v skrumáži hostia pomohli nedovoleným zákrokom. Hlavný rozhodca odpískal pokutový kop a Martin Svitko z bieleho bodu vyrovnal na 2:2. V závere sa zápas, v ktorom už o nič nešlo, len dohrával prevažne medzi šestnástkami. Martin Stehura

DOMÁCI: P. Sroka – D. Šúth (74. P. Staš), Ivan Huba (86. Michal Dubovec), Martin Huba, M. Svitko, J. Datko, Michal Zvara, J. Pšenák (60. Jozef Sučák), V. Kampoš, Dušan Zvara, Pavol Sučák

HOSTIA: F. Košťál – A. Jadroň, L. Vnučák, J. Kocúr, Ľ. Pleviak, T. Masiarik, M. Mišek, J. Pindura, J. Kozaňák, F. Jendroľ, D. Kosmeľ

