Správy z obcí: Novinky z Mútneho, Krušetnice a Dolného Kubína

Zväčšujú škôlku, rozšírili múzeum káv,y dôchodcovia športovali

ORAVA. V Mútnom sa minulý rok narodilo takmer 70 detí, tento rok už v rodinách privítali viac ako 40 najmenších Múťňanov. Rastúci počet detí núti samosprávu rozširovať kapacity materskej školy.

Pred piatimi rokmi urobili jednu prístavbu, aby pokryli požiadavky rodičov, ktorí potrebujú zabezpečiť starostlivosť o svojich potomkov počas práce a nemajú vhodných príbuzných na tento účel.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dnes navštevuje škôlku takmer 120 detí a táto kapacita nám už nepostačuje,“ povedal starosta Marián Murín. Obec sa preto rozhodla urobiť ďalšiu prístavbu, v ktorej bude priestor pre dve kompletne vybavené triedy.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V dolnokubínskom akvaparku pribudli vonkajšie bazény Čítajte

Pred piatimi rokmi stavali z obecného rozpočtu, tentoraz získali väčšinu financií z eurofondov. Prístavbu vybudujú medzi pôvodnými budovami, deti by ju mali začať využívať na jar budúceho roka.

Popritom zrekonštruujú elektroinštaláciu, vodu a sociálne zariadenia v starej budove. „Chceli by sme to stihnúť do septembra, aby sme na čo najkratšiu dobu obmedzili prevádzku tried, ktoré sú tam,“ dodal starosta.