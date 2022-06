Hra o vražde v kostole získala cenu za najlepšiu inscenáciu

Príbehy vyťahujú z dna ľudskej duše. Námestovské divadlo dNO to nerobí kvôli senzácii.

NÁMESTOVO. Juraj Kukura kedysi povedal, že ten, kto chce oddychovať, má ísť do kúpeľov a nie do divadla. Potvrdzuje to aj ochotnícke divadlo dNO. V príbehoch, ktoré tvoria, sa podľa ich slov prehrabávajú bahnami ľudskej duše.

Vo svojej prvotine divákom ukázali, akú pachuť má židovská hviezda pripnutá na hrudi. V druhej inscenácii načrtli psychologický portrét vraha, ktorý chladnokrvne popravil troch ľudí v námestovskom kostole. Práve vďaka poslednému zmienenému predstaveniu s názvom Hra na Boha sa stali najlepšími na Slovensku.

Divadlo tvorili v kuchyni

Dva roky späť v dobe najväčšej pandémie, organizoval Peter Balcerčík prvý ročník multižánrového divadelného festivalu v Námestove - Slanický ostrov divadla. Témou bol holokaust a 75. výročie konca druhej svetovej vojny. Upozorniť však chcel aj na útok vandalov na židovský cintorín z decembra 2019.

Popri tom vznikol nápad do programu zakomponovať komentovanú prehliadku mestom, ktorá by divákov zaviedla na pamätné miesta i udalosti židovskej komunity v Námestove. Mimochodom, tá mala pri vzniku Slovenského štátu v marci 1939 už 200-ročnú históriu a 120 členov. Počas vojny úplne zanikla.

„Šli sme do toho veľmi nesmelo a všetko sme tvorili u nás v kuchyni,” hovorí s úsmevom režisér Lukáš Kubík. Spolu s ním autorský tím tvorí aj Daniela Kubíková, Ivana Kurčinová a Dorota Volfová.

Predstavenie nesie názov Judenrein, čo je podľa nacistickej terminológie oblasť vyčistená od Židov.