Vandali si sami navrhli trest, odpracujú ho

Mladíci nahádzali kvetináče do rieky, škodu uhradia, navyše natrú altánok poškodený inými chuligánmi.

DOLNÝ KUBÍN. V skorých ranných hodinách, pondelok 13. júna, sa partia siedmich mladíkov zabávala ničením kvetinovej výzdoby na kolonádovom moste. Niektoré kvetináče vyhodili do rieky Orava. Netušili, že ich pri tom sledujú štyri nové, veľmi kvalitné kamery. Tie zaznamenali aj nápis DHZ Belá na bunde jedného z nich.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Vzhľadom na GDPR sme záznam niekoľkonásobne zdegradovali a dali na internet, chalani sa nám ozvali do desiatich hodín. Priznali sa, chcú škodu uhradiť a navyše navrhli, že sú ochotní pomôcť pri prácach v prospech mesta,“ hovorí primátor Ján Prílepok.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vfb20KgQB2Y

Traja zástupcovia prišli za primátorom a dohodli sa.

„Nech vás odsudzuje ten, kto neurobil žiadnu blbosť,“ povedal im na stretnutí Ján Prílepok. Ich ponuku však prijal. A tak mladíci z Belej budú natierať altánok v Parku Martina Kukučína, ktorý nápismi poškodili iní vandali.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V dolnokubínskom akvaparku pribudli vonkajšie bazény Čítajte

Opakuje sa to každý rok

Primátor vysvetlil dôvody, prečo pristúpili na ich požiadavku. „Zdá sa nám to výborný nápad, pretože nechceme chalanov trestať, ale zmeniť ich správanie. Bude dobré, keď prídu pomôcť tým ženám, ktoré kvety sadili. Nech sa im pozrú do očí, nech vysvetlia, prečo to urobili. Tie dámy majú nejakú mzdu, ale tá zďaleka nepokrýva tú námahu, ktorú vynakladajú. Robia to aj preto, že majú rady to mesto a o to viac im ublíži takáto vec.“