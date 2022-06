Nočný život pri Oravskej priehrade dostal stopku

Proti návrhu mesta protestovali zástupcovia prevádzok na rokovaní mestského zastupiteľstve aj v podnikoch.

NÁMESTOVO. Zábava v nočných podnikoch v okolí Oravskej priehrady bude končiť už o jednej hodine po polnoci. Dvakrát návrh mesta zastupiteľstvom neprešiel, na stredajšom rokovaní dostal zelenú.

Viac ako štyridsať nespokojných občanov, najmä pracujúcich z prevádzok, prišlo na rokovanie proti tomuto kroku v tichosti protestovať. Ďalší tak urobili vo svojich podnikoch, na tridsať minút ich zavreli.

Protest nezabral

„Je to hlúposť, argumenty aj celý tento návrh,“ vysvetľuje dôvody svojej účasti Monika Ferletjaková, majiteľka známeho podniku Imperia-M.

„Pre nás je to likvidačné a znamená to niekoľko desiatok prepustených zamestnancov. Hoci sa občas konflikty stávajú, nikdy to nie je nič vážne, ale napríklad teraz sa v priehrade utopil mladý Poliak, znamená to, že vypustíme priehradu alebo ju oplotíme? Zákazy predsa nikdy nič neriešia.“