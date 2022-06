Sihelné si skomplikovalo cestu za postupom, ŠK Sedem slávil postup (+foto a zostava kola)

V siedmej lige sa bude bojovať už iba o mene druhého postupujúceho.

VII. liga

Veličná – Kraľovany 1:0 (1:0)

Góly: 32. D. Zvara

Vo Veličnej sa hral pekný futbal so šancami na jednej aj na druhej strane. Hostia nastúpili v oslabenej zostave, čo sa prejavilo aj na ihrisku. O čosi lepší boli domáci, ktorí strelili aj jediný gól zápasu. V 32. min poslal Vendelín Kampoš prihrávku za obranu hostí. Jeho peknú loptu špičkou kopačky poslal do siete Dušan Zvara a domáci sa tešili z vedenia 1:0.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pribiš to lídrovi výrazne uľahčil, o postupe a zostupe nie je stále rozhodnuté (+foto a zostava kola) Čítajte

Po zmene strán sa hralo opäť pred oboma šestnástkami. Hostia z Kraľovian si vypracovali niekoľko sľubných šancí. Najmä v závere zápasu mohli zvrátiť nepriaznivý stav. Našťastie pre Veličnú, nepodarilo sa im to a tri body zostali doma po najtesnejšom triumfe 1:0. Dušan Zvara

Ďalej sa dočítate Prečo sa v Oravskom Bielom Potoku nedohral zápas?

Ako sa vyvíjal zápas pod Oravským hradom? + fotogaléria

Ako padol víťazný gól Lomnej proti Oravskej Lesnej?

Prečo Bziny kritizovali Oravský futbalový zväz?

Ktorí hráči sa dostali do zostavy kola?

Čo zaujímavé ponúkol zápas v Istebnom?

DOMÁCI: P. Sroka – Martin Huba, Michal Zvara, J. Sučák, J. Datko, Dušan Zvara, V. Kampoš, J. Pšenák, Ivan Huba, Ján Dubovec (88. Michal Dubovec), D. Šúth

HOSTIA: Tomáš Bella – M. Drengubiak, Richard Had, P. Kútnik, Adrián Had, M. Lepeta, M. Zrník, A. Janota, Miloš Bella, Miroslav Had, M. Vojčák

Článok pokračuje pod video reklamou