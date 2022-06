Z Oravy nevypadne nikto, vo Vavrečke sa rozlúčili s dlhoročnou oporou (+foto a zostava kola)

Piata liga ponúkla aj na záver sezóny zaujímavé zápasy pre fanúšika na Orave.

V. liga skupina B

Likavka – Dlhá nad Oravou 3:1 (2:1)

Góly: 30. a 80. Š. Volf, 45. M. Brtko – 20. P. Dutka (z 11 m)

Na posledné kolo cestovala Dlhá na Liptov vo veľmi oklieštenej zostave. Na druhej strane dostali šancu piati dorastenci, ktorí ma veľmi potešili. Lepšie začali hostia. Hru mali pod kontrolou a chýbal tomu len gól. Domáci využívali rýchle brejky, z ktorých boli veľmi nebezpeční. Nastrelili brvno aj tyčku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sokol oslavoval historický postup. Lepšiu partiu som nezažil, hovorí kapitán (+ohlasy a foto) Čítajte

Na druhej strane aktívny Filip Šimánek vybojoval pokutový kop, z ktorého sa Peter Dutka nemýlil a poslal Dlhú do vedenia. Likavka od toho momentu trochu pridala, z čoho pramenil vyrovnávajúci gól na 1:1.

Ďalej sa dočítate Ktorý hráč Vavrečky sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec? Prečo tak urobil a ako sa rozlúčil?

Čo zaujímavé sa udialo v zápase Chlebníc s Nižnou podľa Zdena Nákačku?

Trstenú potiahol za víťazstvom kanonier Juraj Gelčinský. Akými gólmi sa blysol?

Jasenica potvrdila rolu favorita v Liesku. Ako videl zápas domáci spravodajca?

Nezaslúžila si Dlhá prehrať v Likavke podľa hrajúceho trénera?

Ako vyzerá posledná zostava kola v ročníku 2011/2022?

O pár minút sa výborným zákrokom blysol Matej Lofaj. Na druhej strane sa výborne uvoľnil Timotej Kuva, no brankára neprekonal. Bohužiaľ, Dlhá dostala gól do šatne. Po rohovom kope sa Liptáci dostali do vedenia.

Článok pokračuje pod video reklamou