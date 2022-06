Sokol oslavoval historický postup. Lepšiu partiu som nezažil, hovorí kapitán (+ohlasy a foto)

Zubrohlava predviedla v piatej lige famóznu jazdu.

V Zubrohlave na ihrisku sa fajčili majstrovské cigary a striekalo šampanské. Futbalisti TJ Sokol oslavovali prvenstvo v piatej lige. Prekaziť im to nemohol ani posledný tohtosezónny súper zo Sučian. Skôr to vypadalo, akoby sa pridal ku gratulantom a doprial domácemu mužstvu gólové predstavenie. Už po prvom polčase bolo 4:0 a to sa už hráči i diváci bavili. Všade bolo cítiť, že dnes sa deje niečo výnimočné.

Cez prestávku došlo až k piatim zmenám v zostave Zubrohlavy. Viacerí hráči si zahrali na netradičných postoch a možno trénerovi ukázali alternatívu do niektorých duelov.

Domáci Sokol sa naďalej bavil futbalom a divákov potešil ešte štyrmi kúskami. Pri chuti bol hlavne Tomáš Trabalík, autor štyroch presných zásahov. Majster piatej ligy skupiny B vyhral jednoznačne 8:1 a potom tie pravé oslavy mohli vypuknúť.