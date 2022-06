Novú športovú halu na Orave postavia v Tvrdošíne

Náklady na výstavbu haly s ľadovou plochou samospráva odhaduje na 500 až 700-tisíc eur.

TVRDOŠÍN. Vedľa mestskej plavárne by do konca roka malo mesto postaviť aj malú športovú halu. Ľadovú plochu do nej získalo od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Športovisko však má byť multifunkčné.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte koncom roka 2019 predstavil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) jeden zo svojich rozvojových projektov, ktorým chcel podporiť výstavbu 20 prenosných ľadových plôch. Tvrdošín sa vtedy ocitol prvý v zozname, postupne ho dopĺňali iné časti Slovenska.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Bratislave protestovalo aj sto učiteľov z Oravy. Prekvapili ich potlesky ľudí z okien Čítajte

Dôvodom zvýhodnenia aj kľúčom k výberu prvých miest bol ich záväzok do dvoch rokov prekryť ľadové plochy strechou s tým, že do projektu investujú aj vlastné financie.

„Vďaka tomu sa predĺži sezóna pre deti, ktoré tam budú môcť korčuľovať a hrať hokej, nielen dva či tri mesiace v roku,“ povedal vtedy prezident SZĽH Miroslav Šatan.