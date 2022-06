Kapitán Dolného Kubína: Zišlo sa 16 bláznov, ktorí makali jeden za druhého

Peter Sopúch splnil sľub, kvôli ktorému sa vrátil do materského klubu.

DOLNÝ KUBÍN. Keď sa Peter Sopúch v roku 2020 vrátil do rodného Dolného Kubína, komentoval svoj príchod z Petržalky slovami. „Bolelo ma, ako dopadol futbal v meste. Chcem pomôcť klubu, aby sa vrátil tam, kde patrí.“ Mužstvo hrávalo štvrtú ligu. Skúsený stopér sa stal vodcom mužstva. Prevzal si kapitánsku pásku a dolnokubínsku družinu doviedol za dva roky až do druhej ligy. Taký návrat do materského klubu by si prial asi každý. „Som rád, že som súčasťou znovuzrodenia futbalu v Dolnom Kubíne. Pevne verím, že to tak vydrží čo najdlhšie.“

Vie kapitán MFK Dolný Kubín na chlapcov v šatni aj pokričať, kde vidí najväčšiu silu mužstva, aké zmeny prinesie podľa neho druhá liga a čo hovorí na fantastických fanúšikov. Aj na tieto témy sme sa s Petrom Sopúchom porozprávali.

Ďalej sa dočítate Veril Peter Sopúch pred sezónou, že sa môže Dolnému Kubínu podariť druhá liga?

Ako vnímal silný moment, keď fanúšikovia a hráči tancovali v jednom kruhu?

Prečo si vybralo mužstvo ako prvú pesničku Toto sólo patrí nám?

Kto je hlavný DJ v šatni?

Vie Peter Sopúch ako kapitán aj na hráčov pokričať?

Aký je typ kapitána?

Čo očakáva od druhej ligy?

Bude sa musieť podľa neho meniť káder?

Teší sa špeciálne na konfrontáciu s Petržalkou?

Aký je to pocit doviesť mužstvo v pozícii kapitána do druhej ligy?

Nádherný a hlavne veľká česť, pretože som v tomto klube vyrastal odmalička. Plus mal som na tribúne priateľov, rodinu a priateľku, takže je to neopísateľný moment. Keď som išiel prebrať pohár, tak som si v duchu hovoril, uži si to Peter.