Ako darček k dospelosti si dal titul majstra sveta

Mladý Námestovčan to dokázal v Maďarsku.

Matej Štefaničiak z Námestova sa stal juniorským majstrom sveta vo windsurfingovej triede Raceboard. Titul majstra sveta získal len pár dní pred svojimi 18. narodeninami.

Náročné preteky sa konali v maďarskom meste Balatonföldvár, konkrétne na jazere Balaton. Matej Štefaničiak zvíťazil v juniorskej kategórii do 23 rokov. „Pretekalo sa päť dní. Pred posledným dňom bola len malá šanca, že by som stratil prvé miesto, preto som na vodu išiel s dobrou náladou. Som nesmierne šťastný, nikdy by som neveril, že by som sa mohol stať majstrom sveta,“ hovorí čerstvo 18-ročný windsurfista z Námestova.

Slovenský úspech na významnom podujatí podčiarkol druhým miestom Ondrej Szitás, s ktorým sa celé preteky doťahoval aj Matej Štefaničiak. „Má síce maďarské priezvisko, ale je to Slovák. Je to kamarát a spolujazdec, s ktorým sme sa celé preteky navzájom doťahovali a predbiehali. Z organizačnej stránky to boli moje najlepšie preteky.

