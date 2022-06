Bežeckú noc v Banskej Bystrici rozžiarili aj skvelé výkony Oravcov

Rodák z Námestova bol druhý najlepší v polmaratóne.

BANSKÁ BYSTRICA. Jediný večerný maratón na Slovensku a v strednej Európe si obľúbilo už veľa bežcov z Oravy. Banská Bystrica si už našla pevné miesto v ich kalendári a počet Oravcov každý rok pribúda. „Minulý rok sa mi veľmi páčilo, takže tento rok som určite nechcel chýbať,“ hovorí Martin Rusina z Námestova, ktorý bojoval o medaily na polmaratónskej trati. „Síce to nie je jednoduchý polmaratón, je hodne kopcovitý, no má atmosféru a perfektnú organizáciu.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kubínčania sa dočkali, majú novú atletickú dráhu (+foto) Čítajte

Chcel to vzdať, napokon druhý

Na polovičnej maratónskej trati dosiahlo niekoľko bežcov z nášho regiónu hneď krásne výsledky. Martin Rusina naplnil predpoklady a od úvodu sa zaradil medzi ašpirantov na stupne pre víťazov. „Nebral som tieto preteky ako prioritu, chcel som si ich užiť,“ hovorí. „Na to, aké som mal plány, som sa teda poriadne vytrápil.“ V polmaratóne štartoval aj Tibor Sahajda, momentálne najlepší slovenský bežec. „Snažil som sa s ním držať krok, ale on je proste iná liga. Je platený profesionál.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Začiatkom apríla zabehol Námestovčan v Bratislave osobný rekord, keď prvý raz pokoril túto trať pod jednu hodinu a desať minút. Podarilo sa mu to presne o desať sekúnd. V Banskej Bystrice za týmto časom zaostal o takmer tri minúty (1:12:42 h). V konkurencii vyše piatich stoviek bežcov finišoval na druhom mieste za Sahajdom s odstupom 3 minút a 42 sekúnd. Pred tretím mal náskok 20 sekúnd. „S mojím časom nie som vôbec spokojný. S takým úsilím to malo byť aspoň o minútu lepšie. Trápil som sa, no veril som a nevzdal som to, aj keď som mal namále. Celý čas ma to naozaj bolelo. Musel som nielen hľadieť dopredu na Sahajdu, ale kryť si aj chrbát, keďže konkurencia ma naháňala. Za mňa podarené preteky, vrátim sa tam znova o rok.“

Bežec z Chlebníc s novým rekordom

Na fantastickom, i keď nepopulárnom štvrtom mieste dobehol rýchlik z Chlebníc Pavol Bakoš. Do Banskej Bystrice prišiel hlavne s cieľom vylepšiť osobný rekord, ktorý mal hodnotu 1:16:29 min. „Prípravu som neodflákol a pripravoval som sa poctivo,“ hovorí. „Začal som ako amatér, keď som si neustrážil tempo a štart som úplne prepálil. V polovici trate nastalo trápenie, strata energie, ktorú som vybil hneď po štarte. Ale vôľa prekonať osobný rekord bola silná. Podpora na trati, fanúšikov, kamarátov, brata, trénera, bola taká silná, že ma to nútilo držať kolená hore a makať ďalej.“ Pavlovi Bakošovi sa to napokon podarilo. Osobný rekord na polmaratónskej trati vylepšil o 59 sekúnd. „Je to tam,“ to boli prvé jeho pocity v cieli. „Všetkým, ktorí mi fandili, veľmi pekne ďakujem. Verím, že tento čas znova posuniem.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Druhá liga ostáva na Orave. Hráči s fanúšikmi oslavovali ako jedna rodina (+fotogaléria) Čítajte

Zo ženských výsledkov na polmaratónskej trati vyzdvihneme výkony Lenky Stopjakovej z Námestova a Jarmily Kakusovej zo Zákamenného. Obe skončili v prvej desiatke. Lenka finišovala časom 1:37:39 h medzi ženami od 18 do 39 rokov na deviatom mieste a Jarmila vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov bola dokonca šiesta (1:42:54 h).

Hlásenie moderátora vyrazilo dych

Jednou medailou sa zaskveli Oravci aj v maratóne. Konkrétne sa ligotala na krku Jána Jankolu z Trstenej, ktorý skončil strieborný v kategórii od 50 do 59 rokov (3:34:14 h).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V šatni sa necíti ako otec. Kým je zdravotne v poriadku, chce hrávať Čítajte

„Bol to môj prvý tohtoročný maratón, tak som išiel do Banskej Bystrice s malou dušičkou. Chcel som si to odbehnúť len tak na pohodu a tešiť sa z pohybu. Keďže viem, že Jozef Kubizna je super bežec, tak som sa len chcel držať za ním. Prvé dve kolečká som mal trochu krízu, ktorá s pribúdajúcimi kilometrami odchádzala a začalo sa mi bežať lepšie. Posledné dva kolá som sa snažil doťahovať na bežcov predo mnou, a tak som sa nejako dokotúľal do cieľa. Ale hlásenie moderátora pri dobehu do cieľa, že som dobehol ako druhý, mi doslova vyrazilo dych. Mal som veľké šťastie a veľmi ma toto umiestnenie potešilo.“

Najlepší čas v Banskej Bystrici odbehol z oravských maratóncov Ján Červeň z Dolného Kubína. Cieľom prešiel za fantastických 2:50:45 h. V kategórii od 18 do 39 rokov obsadil peknú piatu priečku.