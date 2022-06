Spoznali sme majstra Oravy v kategórii prípraviek

Tvrdošín prešiel turnajom bez jedinej prehry.

Štadión v Zubrohlave bol plný futbalových nádejí z Oravy. Uskutočnil sa tam totiž finálový turnaj o majstra nášho regiónu v kategórii prípraviek U11.

Miestenku si tam zaistili deviati víťazi svojich skupín a športovo-technická komisia Oravského futbalového zväzu dodatočne pozvala na turnaj aj Oravskú Jasenicu, družstvo na druhom mieste s najväčším počtom získaných bodov. O titul sa tak uchádzalo desať klubov.

Najlepšiu formu si na záverečný turnaj doniesli mladí Tvrdošínčania, ktorí na ceste za prvenstvom vyhrali všetky zápasy. V skupine postupne porazili Oravskú Polhoru (3:1), Oravskú Jasenicu (5:0), Hruštín (3:1) a Or. Veselé (3:1). Vo finále vyzvali Oravskú Lesnú a po jasnom triumfe 7:0 bol pohár v zaslúžených rukách.

„Som hrdý na chlapcov. Poctivo trénovali a zlepšovali sa každým zápasom,“ povedal tréner Tvrdošína Milan Sirota, ktorý nemohol byť s hráčmi na záverečnom turnaji.

Bronzoví skončili chlapci z Oravského Veselého. Najtesnejšie, 2:1, vyhrali v zápase o tretie miesto nad rovesníkmi z Novote.

Zápasy o konečné umiestnenie

O 9. miesto: Ťapešovo – Or. Polhora 2:1, o 7. miesto Lokca – Or. Jasenica 2:3, o 5. miesto: Mútne – Hrušítn 3:4 pk, o 3. miesto: Novoť – Or. Veselé 1:2, finále: Tvrdošín – Or. Lesná 7:0