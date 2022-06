Keď defekt pripraví športovca o medailu z majstrovstiev sveta

Mário Košút mal v Rumunsku obrovskú smolu.

Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka patril na majstrovstvách sveta v kros duatlone medzi najväčšie medailové želiezka Slovenska. Na trati to aj potvrdzoval, lenže tentokrát mal veľkú smolu.

Po bežeckej časti presedlal na bicykel a držal sa v hre o medailové priečky v kategórii do 23 rokov. Držali sa spolu s druhým Slovákom Ondrejom Kubom, až kým nedošlo ku kurióznej nehode. Mário v jednej zákrute nedobrzdil a narazil do Ondreja. Ohol mu brzdový kotúč a sám sebe spôsobil defekt. Kým Ondrej mohol pokračovať, pre Mária majstrovstvá v Rumunsku skončili. Nemal už ako svoj technický problém vyriešiť.

„Defekt som dostal ďaleko od servisného stánku. Môj problém bol navyše taký, že som nešťastne rozrezal plášť. Takú veľkú dieru by som tmelom nezalepil.“

Vypadnutie mrzí o to viac, že športovec z Oravy sa nachádzal vo svojej kategórii druhý a celkovo piaty. „Bol som sklamaný, mohla byť ďalšia medaila," hovorí Mário Košút. "Cítil som sa dobre. Sú to prvé preteky, ktoré som nedokončil. Raz to muselo prísť. Beriem to športovo. Viem, že som mal na to byť medzi najlepšími.“

