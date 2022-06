V Námestove chcú znovu stopnúť zábavu už o jednej

Podnikatelia sa bránia petíciou aj čiernym zoznamom.

NÁMESTOVO. O tri hodiny skôr by mal končiť nočný život okolo Oravskej priehrady. Návrh predstavilo mesto ešte vlani v septembri, mestským zastupiteľstvom však neprešiel. Rovnaký verdikt padol ešte niekoľkokrát. Teraz majú poslanci návrh na stole opäť. Podnikatelia sa však bránia, hľadajú riešenia a zbierajú petičné podpisy.

Iné riešenie nie je

Mesto je aktuálne rozdelené do dvoch zón, A a B. V áčku, teda v centre, sú podniky, ktoré podávajú alkohol, otvorené cez týždeň do 23. hodiny a v piatky a soboty do druhej. Béčko označuje Nábrežie a Slanicu, tam môžu diskotéky či koncerty žiť až do štvrtej rána. Terasy sú v centre otvorené do 22. hodiny, pri priehrade cez víkendy do polnoci.

S návrhom zmeny prišiel náčelník mestskej polície Miroslav Hajdučík. Z Námestova sa podľa neho stalo centrum zábavy nielen pre Oravu, ale aj pre susedné okresy či dokonca štát.

„Nebol by to problém, pokiaľ by sa prišli len baviť. Veľká časť z nich však potrebuje neustále vyvolávať konflikty, buchnúť si do niekoho alebo niečo rozbiť,” hovorí.

“ Vytvorili sme čiernu listinu, na ktorej sa ocitne každý, kto pravidelne vyvoláva roztržky. „ Rastislav Žulko, predseda združenia Oravskapriehrada.eu

Najväčším argumentom je teda rastúce násilie a množstvo výtržností, ktoré už nedokáže zvládnuť mestská polícia ani tá štátna.

Záťaž je to však aj pre mesto, a to nielen finančná. Hajdučík poukazuje aj na turistický ruch.

„Aký je turizmus, keď nám v noci volajú zúfalé rodiny s plačúcimi deťmi z okolitých hotelov?” Práve hluk býva tŕňom v oku aj pre časť domácich.

Iné východisko ako skrátenie otváracích hodín náčelník mestskej polície nevidí. Návrh už v prípade prevádzky v interiéri nedelí mesto na dve zóny, ale určuje rovnaké pravidlá pre všetkých, cez týždeň skončí zábava hodinu pred polnocou, piatky a soboty o jednej. Terasy pri priehrade by cez víkend mali zatvárať o 23. hodine.

Súkromné oslavy s uzatvorenou spoločnosťou v interiéri majú byť aj naďalej bez časového obmedzenia. Takéto opatrenie má najmä redukovať počet návštevníkov mesta. Spolu s nimi by sa tak malo znížiť aj množstvo konfliktov a výtržností.

„Samozrejme, nemusí to byť trvalé. Ak sa situácia zlepší, kedykoľvek môžeme otváraciu dobu predĺžiť.”

Vytvorili čiernu listinu