Boj o postup sa zúžil na troch kandidátov, k záchrane sa priblížil Podbiel (+foto a zostava kola)

V najvyššej oravskej súťaži sú na programe ešte dve kolá, budú sa hrať v rovnakom hracom čase.

VI. liga

Or. Polhora – Breza 1:3 (1:0)

Góly: 6. P. Plevjak – 56. a 61. T. Bakoš, 90. J. Volček

Domáci už v 2. min mohli ísť do vedenia, keď si center Plevjaka zle spracoval Košút a lopta sa dostala k brankárovi Brezy. V 6. min už išla Oravská Polhora do vedenia po presnom zakončení Pavla Plevjaka. O dve minúty mohli hostia vyrovnať, no trafili len žrď domácej bránky. V 23. min hlavičku hostí zneškodnil brankár. Štyri minúty pred koncom prišlo ešte jedno nebezpečné zakončenie Brezy tesne vedľa. V 47. min opäť zahodil veľkú šancu Košút, keď sám pred brankárom nedal. O dve minúty strelu hostí domáci brankár vyrazil na roh. V 56. min sa už Breza radovala, keď Tibor Bakoš krížnou strelou vyrovnal na 1:1.

Po hodine hry strelu domáceho Goláka hosťujúci brankár vyrazil na roh. O minútu hostia rýchlym protiútokom stredom ihriska zvýšili na 1:2. Druhýkrát v zápase sa presadil Tibor Bakoš. Breza v poslednej polhodine vyčkávala na chyby domácej obrany a dočkala sa v nadstavenom čase, kedy po rýchlom protiútoku zvýšil Jozef Volček na 1:3. Jozef Pečarka

DOMÁCI: K. Krošlák – Andrej Hrubjak, J. Ľudma, P. Plevjak, D. Kocúr, F. Berdys (55. M. Štraus), Dávid Hrubjak, T. Špigura, Ľ. Golák, M. Košút, J. Vargončík

HOSTIA: J. Juriga – P. Hládek, J. Janík, T. Bakoš, F. Betík, J. Maťovčík, P. Chladný, D. Parišek, J. Dudášik (46. M. Matejčík), S. Holub (88. A. Hládek), J. Volček

