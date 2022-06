Správy z Oravy: Juraj Kukura sa stal občanom Malatinej

V Oravskej Lesnej udelili Cenu obce, v Námestove pomáhali hendikepovaným deťom dobrovoľní záchranári.

ORAVA. Malatinčania udelili čestné občianstvo obce hercovi Jurajovi Kukurovi. Navrhol to starosta Zdenko Kubáň. „V dedine sa natáčalo viac slovenských filmov. Prvý bol Tri gaštanové kone. Herci tu bývali rok, žili tu. Vtedy to bola veľká vec. Napadlo mi, že by sme takto pripomenuli históriu, spropagovali dedinu.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta sa skontaktoval s Jurajom Kukurom, ktorý poslal zvukové poďakovanie. „Počas mojej hereckej kariéry som prešiel poriadny kus sveta. Niekde bolo pekne, niekde menej pekne. Ale najkrajšie spomienky mám na moje prvé stretnutie s hereckým povolaním pri natáčaní Troch gaštanových koní v Malatinej. Je to pre mňa nezabudnuteľné obdobie života, nielen kvôli práci, ale aj kvôli krásnej prírode, ľuďom v Malatinej, ich pohostinnosti a neopakovateľnej Orave. Dodnes si spomínam, ako nás prichýli aj s Miškom Dočolomanským. Myslím si, boli to Kudzbelovci a bolo nám tam lepšie ako v hoteli. Ďakujem vám za všetko, že ste, za čestné občianstvo, veľmi si to vážim. Pozdravujem vás, Malatiná.“

Podľa starostu by sme nemali zabúdať na minulosť. „Často nám prechádza pomedzi prsty. Aj preto sa zamýšľame nad možnosťou vytvoriť náučný chodník s tabuľami na miestach, kde sa natáčali filmy. Boli by na nich informácie a fotografie týkajúce sa filmovej tvorby v našej dedine.“