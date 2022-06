Vodiči pri Ružomberku musia rátať so zdržaním, búrajú most

Dopravu riadia iba v jednom jazdnom pruhu semafory.

LIKAVKA. Od soboty 11. júna uzatvoria most v Likavke na ceste I/59 z Oravy do Ružomberka. Dopravu presmerujú na vedľa stojace dočasné premostenie do jedného jazdného pruhu, trvať to bude niekoľko mesiacov.

„Zhotoviteľ si stavenisko prebral v marci, doba výstavby je 12 mesiacov mimo zimného obdobia,“ informoval Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest, ktorej most patrí.

Vodičov čaká ťažké obdobie, pretože pred semaformi sa určite budú vytvárať kolóny, hlavne z Oravy, pretože od Likavky a Ružomberka bude interval červeného svetla kratší, aby autá nezablokovali hlavnú križovatku do mesta.

Dočasným mostom môžu prechádzať len vozidlá do štyroch metrov šírky, rozostupy by nemali byť kratšie ako 20 metrov, nosnosť je obmedzená na maximálnu váhu jediného vozidla 40 ton. Nemôžu ho využívať chodci ani cyklisti.

Most je v havarijnom stave

Tento smer pritom využíva veľa Oravcov smerujúcich na Liptov na nákupy, do školy, práce, alebo na železničnú stanicu kvôli rýchlikom, ktoré v oravskej stanici v Kraľovanoch nezastavujú. Cestu si budú musieť dobre naplánovať, hlavne s výraznou časovou rezervou.