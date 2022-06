Policajti vyhlásili akciu Budík, trvať bude dva týždne

Počas dopravnej akcie sa zamerajú predovšetkým na zisťovanie alkoholu u vodičov.

ORAVA. „Vodiči, budíček! Zajtra skoro ráno štartujeme dopravnú akciu Budík, tešíme sa na vás,“ napísala polícia na svojom facebooku v utorok.

Dôvodom sú aj nelichotivé výsledky kontrol na cestách Žilinského kraja. Počas minulého týždňa zastavila polícia na nich až 25 vodičov, ktorí si za volant sadli potom, čo pili alkohol. Nad jedno promile nafúkali šiesti, 19 malo v dychu alkohol do jedného promile. Jeden vodič spôsobil nehodu. Nafúkalo aj 29 vodičov nemotorových vozidiel, väčšinou išlo o cyklistov.

Podobný trend je dlhodobý, preto sa polícia rozhodla zorganizovať bezpečnostnú akciu. Počas nej bude prísnejšie dohliadať na to, či účastníci cestnej premávky dodržiavajú zákony. Prax potvrdzuje, že vodiči jazdia vzorne len ak sú na cestách aj policajti. S cieľom čo najviac eliminovať počet dopravných nehôd, predovšetkým smrteľných, bude v teréne viac policajtov.

„Počas dopravnej akcie s názvom Budík sa zamerajú predovšetkým na alkohol, teda či vodiči dodržiavajú svoje povinnosti a nejazdia pod jeho vplyvom. Samozrejme ak zistia aj iné priestupky, budú ich hneď riešiť. Ako už názov akcie napovedá, tieto opatrenia začnú skoro ráno a budú trvať do predpoludnia najbližšie dva týždne,“ informuje polícia.

O opodstatnenosti tejto akcie svedčia aj čísla z uplynulého víkendu z ciest Žilinského kraja. Od piatku do pondelka policajti v rámci zvýšeného výkonu, zaznamenali 371 priestupkov v doprave. Z toho bolo až 184 prípadov nedodržania rýchlosti jazdy. „Neustále apelujeme na vodičov ale aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne. No napriek tomu sa stále nájdu takí, ktorí hazardujú so svojimi životmi a životmi ostatných," upozorňuje polícia.

