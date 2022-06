Líder vyhral aj v Bánovej a v sobotu môže oslavovať postup

Oravské Veselé potiahol za víťazstvom znovu útočník Ján Jurky.

III. liga Stred

Bánová – Dolný Kubín 0:2 (0:1)

Góly: 33. M. Janec, 71. M. Bobček

Vedeli sme, že nás čaká ťažký duel. V úvode si domáci vypracovali územnú prevahu, mali aj náznaky šancí. Podobné to bolo aj na druhej strane. Prvý gól prišiel v 33. minúte. Otruba vysunul Janeca a ten povedľa brankára otvoril skóre.

Druhé dejstvo malo podobný úvod ako prvé. Po hodine hry ukázal Spišák čarovný zákrok, keď vymazal únik domácich. V 71. min vysunul Bača Bobčeka. Ten sa pekne obtočil okolo obrancu a pridal druhý gól. Bánová otvorila hru a to bola voda na mlyn pre nás. Otruba išiel sám na brankára, no nedal. Podobne aj pokus Machaja skončil bezo zmeny skóre. V závere Kolorédy vysunul opäť Machaja, no Marekovi nebolo súdené dať gól.

Bojovný a disciplinovaný výkon sme umocnili do troch bodov. Chalanom ďakujem. Pavol Bača

HOSTIA: Spišák – Lupták, Sopúch, Ončák, Janec (90. Butkaj), Gálik, Kolorédy, Bača, Otruba (87. Karas), Bobček (81. Murín), Hojo (66. Machaj)

Oravské Veselé – Lučenec 3:0 (0:0)

Góly: 51. a 74. J. Jurky, 64. J. Tancík

Bez dvoch skúsených opôr Janiča a Ondreka podalo Oravské Veselé dobrý výkon, a to hlavne v druhom polčase v rozpätí od 46. minúty do 75. minúty. V prvom polčase boli hostia lepší, ale ponúknuté tutovky nedali. Po prestávke tak začali úradovať domáci.

V 51. minúte ideálne nacentroval Ratica na hlavu Jurkymu a bolo 1:0. V 64. min hosťujúci brankár vyrazil tvrdú strelu pred seba a Tancik pohotovo upravil na 2:0. Tretí gól pridal po samostatnej akcii Jurky. Potom domáci pre-striedali a hostia sa iba snažili znížiť, ale v bráne domácich čaroval Erik Feriančik.

Dušan Rejduga

DOMÁCI: Feriančik – Hvoľka (87. Marko), Ťapaj, Gočal (87. Čakvári), Tancík (65. Mrkva), Jurky, Kraľovanský, Pňaček, Kmeť, Ratica (77. Šmiheľ), Bradiak (46. Matej)

