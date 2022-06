Na farmárov sa prišli pozrieť tisíce ľudí

Na Dni mladého farmára ukázali život na dvore a v maštali.

LIESEK. „Ľudia sa nás pýtajú, prečo to tu štyri dni pripravujete kvôli pár hodinám. Vysvetľujeme im, že je to myšlienka putovného farmára,“ povedal Milan Mynco Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF). Združenie bolo hlavným organizátorom víkendového podujatia Deň mladého farmára. Po Hruštíne, Vasiľove, Oravskej Polhore prišli do Liesku, prilákali približne desaťtisíc návštevníkov.

„My sme z tých dedín odišli, ale niečo po nás zastalo. Už tam robia dožinky a ďalšie poľnohospodárske podujatia,“ povedal Jurky. „Farmárčenie je súčasťou Oravy a Slovenska. Je potrebné začať, napríklad aj takýmito podujatiami. Na to sme tu my, mladí farmári. Sme pripravení a plní energie.“

Deň plný zaujímavostí a zábavy

Dôvodov na usporiadanie je viacero. Jedným z nich je snaha pritiahnuť aj ľudí z miest. „Ukážeme im, ako dennodenne 24 hodín pracujeme a žijeme, nahliadnu do našich dvorov a maštalí,“ dodal Jurky.

Deň mladého farmára je určený aj deťom a rodinám, čomu zodpovedá aj bohatý program. Na svoje si prídu aj milovníci folklóru a súťaží. Na úvod sa pomodlili na svätej omši za farmárov a dobrú úrodu.