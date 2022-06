Postupová dráma sa opäť zamotáva, Rabča zakopla. Do hry sa vracia aj šesťbodový Pribiš (+foto a zostava kola)

Zaujímavo bude ešte aj v boji o záchranu. Posledný Podbiel stiahol jeden bod.

VI. liga

Leštiny – Novoť 0:2 (0:1)

Góly: 27. Patrik Jašica, 59. M. Pisarčík

Domáci nastúpili v značne improvizovanej zostave. Napriek tomu mali prvú šancu oni. Krkoška preloboval stopérov, ale Michnu v samostatnom nájazde vychytal Smieška. Vzápätí sa dostal do zakončenia Zaťko, ale v sklze bolo jeho zakončenie nedôrazné.

V 8. min podnikli rýchly protiútok hostia. Pisarčík sklepol na hranici šestnástky Patrikovi Jašicovi, ale jeho strela letela nad bránu. O dve minúty unikol po pravej strane stále rýchly Michna a Smieška musel jeho jedovku krotiť na dvakrát. V 15. min ušiel domácej obrane Erik Jašica a jeho strelu z uhla vykopával z bránkovej čiary Zaťko.

O tri minúty bol blízko ku gólu znovu Erik Jašica. Po signále z priameho kopu len tesne minul ľavú žrď. V 24. min zakončoval zo 7 metrov po centri Michnu Krkoška, ale mal to na slabšiu ľavačku a zakončenie išlo mimo troch žrdí.

Hostia sa ujali vedenia v 27. min, keď bol typickou českou uličkou vysunutý Patrik Jašica a svoj nájazd zakončil úspešne povedľa vybiehajúceho Balka. V 30. min musel opäť zasahovať Balko. Smondekovu nebezpečnú strelu vyrazil na roh. Hostí to nakoplo a do prestávky to skúšali strelami z väčších vzdialeností. Našťastie pre domácich, nepresne.

