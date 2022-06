Olympia Bobrov sa nemusí o budúcnosť klubu báť, má štyroch majstrov Slovenska

V Kline sa konal vrcholný šampionát vo vzpieraní.

Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mladších žiakov priniesli obrovskú radosť pre Olympiu Bobrov. Bola o to väčšia, že sa slovenský šampionát konal na Orave, v telocvični Základnej školy s materskou školou v Kline.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Biatlonové dvojičky si už jeden sen splnili. Aký majú ďalší? (rozhovor) Čítajte

Vzpieračský klub z Bobrova sa teší z veľkého záujmu detí o tento šport. Veď v lige mladších žiakov vytvoril až tri družstvá. Dve vedie Ondrej Kružel a jedno Ján Bomba.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na majstrovstvách Slovenska potvrdil, že nemá len kvantitu, ale aj kvalitu. Nádejní pretekári Olympie sa stali jednoznačne najúspešnejším klubom majstrovstiev. Získali fantastických 14 cenných kovov. Z tých najcennejších sa tešila štvorica Dorota Šimurdová, Lukáš Bomba, Roman Ježko a Boris Ganobiak. Lukáš Bomba dokonca predviedol najlepší výkon zo všetkých 35 chlapcov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Námestove pripravili skvelé bežecké podujatie (+foto) Čítajte

Druhý oravský klub z Dolného Kubína reprezentovali dvaja pretekári. Michal Kvas skončil v kategórii do 61 kg strieborný a Lukáš Valko v ľahšej váhovej skupine do 49 kg bronzový.

Medailisti Olympie Bobrov

1. miesto – Dorota Šimurdová (do 35 kg), Lukáš Bomba (do 35 kg), Roman Ježko (do 49 kg), Boris Ganobiak (do 55 kg)

2. miesto – Marcus Tvorik (do 44 kg), Patrik Šimurda (do 49 kg), Stanislav Volf (do 67 kg)

3. miesto – Daniel Hrkeľ (do 30 kg), Nicolas Ľudma (do 35 kg), Hugo Sučák (do 39 kg), Michael Volf (nad 67 kg), Miroslav Jadrňák (do 44 kg), Ján Pajta (do 67 kg), Filip Martvoň (nad 67 kg)

Súvisiaci článok