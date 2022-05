Futbalista z Jasenice sa ocitol v spoločnosti najlepších: Veľmi som si to užil

Matej Madleňák prežil s Ružomberkom nezabudnuteľnú sezónu.

Odchovancovi Oravskej Jasenice a momentálne hráčovi MFK Ružomberok Matejovi Madleňákovi sa dostalo veľkej pocty. Iba 23-ročný futbalista sa dostal do ideálnej jedenástky Fortuna ligy v ročníku 2021/2022.

Na ľavej strane obrany dostal najviac hlasov. V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (tréner reprezentácie SR „A“, tréner SR „21“, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií.

„Veľmi ma táto nominácia potešila,“ hovorí Matej Madleňák. Som šťastný, že v sezóne, kde sme všetci v Ružomberku šliapali ako jeden tím, mi chalani dopomohli aj k takémuto individuálnemu úspechu. Bola to naozaj veľká česť stáť aj po boku Martina Škrtela. Veľmi som si to užil a bola to príjemná bodka za nezabudnuteľnou sezónou, na ktorú budem spomínať len v dobrom.“

Ružomberok skončil v najvyššej slovenskej súťaži na fantastickom druhom mieste. Rodák z Oravy patril k pilierom ružomberskej defenzívy. V sezóne odohral 30 zápasov a cez 2 600 minút. Trénerovi Petrovi Struhárovi chýbal iba vo dvoch zápasoch v základnej časti. Ako obranca preukázal aj strelecké schopnosti. Pri jeho mene svietia tri presné zásahy vo Fortuna lige a jeden v Slovenskom pohári.