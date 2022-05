Oslavy postupu sa odkladajú, Oravská Jasenica otočila šláger jari (+foto a zostava kola)

V súťaži sa odohral zápas prvého celku proti druhému.

V. liga skupina B

Važec – Trstená 2:3 (1:1)

Góly: 19. J. Gelčinský, 71. a 81. M. Čučka

Lepší vstup do zápasu mali domáci futbalisti, ale gól padol na opačnej strane. Peknú prihrávku v 19. min zužitkoval na prvý gól Juraj Gelčinský. Onedlho mohlo byť 0:2, ale Juraj Buška svoju šancu nepremenil. Domáca odpoveď prišla v 23. min po priamom kope a následnej hlavičke Zelka.

Po zmene strán sa striedali šance na jednej i na druhej strane. Najväčšiu na strane hostí mal Ožvalda, ale z uhla minul. Góly však začali padať až po 70. minúte. Opäť šli do vedenia Trstenčania. Rohový kop od Lajčina našiel Čučku, ktorý sa nemýlil. Važec sa nevzdal a v 79. min druhý raz vyrovnal. Osamotený Mátray už nemal problém skórovať.

Hosťom sa aj do tretice podarilo ísť do vedenia a zopakovala sa situácia pri druhom gólovom momente. Z rohu centroval Lajčin a gól dal Čučka. Víťazstvo hostí mohol ešte v závere spečatiť Yemelianov, ale do listiny strelcov sa nezapísal. Hráči Trstenej si zaslúžia za víťazstvo pochvalu a poďakovanie. Dávid Koleják

HOSTIA: Medvecký – Yemelianov, Čučka, Kuboš, Bulla, Mikuš, Lajčin, Gelčinský, Buška, Štober, Ožvalda (90. Vitanovec)

