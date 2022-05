Dolný Kubín prvý polčas gólovo mlčal, potom prišli chvíle jedného hráča (+100 fotiek)

Oravské Veselé stratilo body v Liptovskom Hrádku.

III. liga Stred

Dolný Kubín – Kováčová 4:1 (0:0)

Góly: 50., 62. a 89. Otruba, 55. Bobček – 68. Žilinec

Prakticky od prvej minúty Dolný Kubín dobíjal súperovu bránu. Už v 3. min mal gól na hlavičke Bobček, ale lopta išla mimo bránu. Hostia sa zavreli na svoju polovičku, čakali na brejky.

Myslím, že boli dobre aj technicky vybavení. Akcie však dotiahli iba po šestnástku, bránu výraznejšie neohrozili.

Ďalej sa dočítate Ako videl druhý polčas dolnokubínsky tréner Pavol Bača? Matúš Otruba už mohol spečatiť hetrik skôr. Akú šancu spálil? Ako hodnotí remízový výsledok Oravského Veselého Dušan Rejduga? Aké dôvody vidíš za slabším výkonom? Kto mohol zabezpečiť Oravskému Veselému tri body, ale trafil brvno?

Domácich mohol do prestávky poslať do vedenia Janec i Ončák. Obe hlavičky neskončili v sieti. Potom mal dve dobré nádejné príležitosti v pokutovom území Bobček, v ale v rozhodujúcich chvíľach to nevyriešil najlepšie.

