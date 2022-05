Zrušili poštu, nebola vraj efektívna

Domácim aj turistom chýba bankomat, po peniaze jazdia do Trstenej.

VITANOVÁ. Vo Vitanovej žije približne 1 300 obyvateľov. Slovenská pošta oznámila obci zrušenie prevádzkovania poštového strediska k 1. júnu. Poštové služby pre obyvateľov Vitanovej budú aj po zrušení poštového strediska zabezpečené poštou v Lieseku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doručovanie zásielok a výplata dôchodkov bude zabezpečená prostredníctvom poštových doručovateľov. Občania boli informovaní prostredníctvom letákov doručených do všetkých domácností.

„Pošta argumentovala tým, že aj tak v našom stredisku nemajú počítač, takže poštárka nosila celú vybranú agendu do Lieska, kde ju evidovali,“ povedal starosta Štefan Ondrík. „Naviac si urobili prieskum a zistili, že počet listov, balíkov, šekov a využitie ďalších služieb neustále klesá, čiastočne ich preberajú kuriérske služby, čo sa podpísalo na ekonomike strediska.“

Zavážil aj fakt, že pracovníčka pošty vo Vitanovej je dlhodobo chorá, namiesto nej pracovali brigádničky. Jednej šikovnej nakoniec ponúkli zamestnanie na trvalý pracovný pomer.

Asi 1 300 obyvateľom ostane k dispozícii poštárka, ale privítali by, keby v obci pribudol bankomat. „Pomohol by nielen nám, ale aj turistom, ktorí musia chodiť vyberať peniaze až do Trstenej.“