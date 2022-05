Betónovú rúru bolo potrebné podsypať kameninovm do metrovej výšky.

PUCOV. „Bočná strana najvyššieho mosta v Pucove sa dala do pohybu, ide o oporný múr vysoký päť metrov. Bola by obrovská škoda, ak by sa vyvalil,“ informoval starosta Metod Sojčák.

Potom ako sa na múre mosta pri základnej škole objavila malá prasklina, zistili, že za ňu môže jarok, ktorý ho roky obmýval.