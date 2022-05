Druhá liga ich spojila, všetko by urobili teraz inak. V klube definitívne skončil tréner

Prezident námestovského klubu je presvedčený, že na Oravu budú ostatné mužstvá spomínať len v tom dobrom.

Pomôže nám iba futbalový zázrak. Hovoril pred jarnou časťou druhej ligy prezident MŠK Námestovo Andrej Stašiniak. Mužstvo sa nachádzalo s dvomi bodmi beznádejne posledné. Smiali sa aj zástupcovia ostatných klubov, keď sa ich na spoločnom stretnutí spýtal, či sa niekomu v histórii tejto súťaže už podarilo zachrániť s takým počtom bodov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jarná časť Námestova očami trénera. Či bude pokračovať, je zatiaľ nejasné Čítajte

Šéf oravského klubu chcel veriť, že na konci sa bude smiať on. Žiaľ, nie. Námestovo ukončilo historicky prvú sezónu v druhej lige na chvoste tabuľky s deviatimi bodmi. „Očakával som, že náš historický postup naštartuje celé mesto a priaznivcov športu v meste,“ hovorí Stašiniak. „Pre mňa osobne je vypadnutie z druhej ligy sklamanie, no na druhej strane je to pre nás obrovská skúsenosť, ktorá nás posunula na úplne inú úroveň.

Ďalej sa dočítate Ako veľmi posunula klub skúsenosť v druhej lige? Čo by urobil prezident klubu inak, keby sa ešte raz hrala v meste druhá liga? Ako hodnotí prácu trénera Marčoka vedenie? Kto by mohol byť novým nástupcom trénera Marčoka? S akými pocitmi sa lúčil Roman Marčok s MŠK Námestovo? Ako sa bude meniť hráčsky káder? Budete si chcieť klub zahrať túto súťaž opäť znovu?

Míľové kroky dopredu

Od začiatku sezóny nastavila Námestovu druhá najvyššia súťaž na Slovensku úplné iné vnímanie o profesionálnom futbale. Ten skok bol obrovský. Musela za pochodu meniť infraštruktúru futbalového štadióna, aby spĺňala požiadavky Slovenského futbalového zväzu. Menil sa hráčsky káder, ktorý bude aspoň konkurencieschopný. Postupne sa zistilo, že zmenu si vyžaduje aj trénersky post.

Článok pokračuje pod video reklamou