Deti si zmerali sily na olympiáde materských škôl

Malí športovci súťažil aj v netradičných disciplínach, beh s fúrikom tehličiek, zber štipcov, skoky do kruhov.

DOLNÝ KUBÍN. V Základnej škole s materskou školou Dolný Kubín – Kňažia zorganizovali Detskú olympiádu materských škôl. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok malých športovcov zo všetkých mestských škôlok, pridali sa aj kamaráti z okolitých dedín. Po medaily si prišli deti až zo 14 materských škôl.

Všetkých súťažiacich vítala hudba a balónmi vyzdobený areál. Každú škôlku reprezentovali štyria chlapci a štyri dievčatá predškolákov. Vyskúšali si, aké je to byť skutočnými olympionikmi.

„Hlavným cieľom bolo, aby sa deti hýbali, mali radosť zo športu a strávili pekný deň,“ povedal riaditeľka školy Dáša Badáňová.

Deti sa najskôr rozhýbali na spoločnej rozcvičke, potom absolvovali 12 rôznych stanovísk, na ktorých predvádzali svoju rýchlosť, zručnosť, šikovnosť.

Súťažili v tradičných disciplínach beh cez prekážky, štafetový beh, hod loptou do koša a diaľky, skok z miesta do piesku, ale aj v netradičných zber štipcov, beh s fúrikom naloženým tehličkami, jazda na kolobežke, beh po frekvenčnom rebríku, skoky do kruhov, prekračovanie lana.

Odmenu dostali nielen najlepší a najrýchlejší, ale všetci zúčastnení v podobe a balíčkov a tričiek, v ktorých športovali . „Darčeky vyrobili naši žiaci. Deti sa naviac mohli vyskákať na nafukovacom hrade, stráviť čas v spoločnosti dobrovoľných hasičov z Kňažej,“ dodala riaditeľka.

