Biatlonové dvojičky si už jeden sen splnili. Aký majú ďalší? (rozhovor)

Mária Remeňová prezradila zaujímavosti z diania vo Svetovom pohári.

Kto by to niekedy povedal, že dievčatá z oravskej obce Hruštín to dotiahnú až do svetového biatlonu. V športe je všetko možné a sestry Remeňové sú toho jasným dôkazom. V uplynulej sezóne si plnili jeden sen za druhým. Asi ten najkrajší moment prišiel tesne pred Vianocami 2021. Dvojičky Mária a Zuzana štartovali spoločne vo Svetovom pohári. Reprezentovali Slovensko v štafete. Celkovo uplynulá sezóna patrila medzi ich najžiarivejšie. Vďaka výsledkom sa stali po sezóne členkami Dukly. Mária získala vojenské miesto, Zuzana civilné.

S Máriou Remeňovou sme sa porozprávali na rôzne témy. Prezradila ako vyzerá u dievčat oddych od biatlonu, súťažný deň vo Svetovom pohári, ako prežívali spoločne veľký biatlonový deň a veľa ďalšieho.

Ako vyzeral váš oddych po sezóne?

Asi tak, že sme sedeli za počítačom a písali bakalársku prácu. Dobiehali sme školu. Študujeme na Filozofickej fakulte Mateja Bela, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo.

Určite v kruhu našej najbližšej rodiny.

