Soňa Stanovská pred majstrovstvami Európy: Budem sa snažiť podať dobrú jazdu

Oravčanka zvládla náročný nominačný reprezentačný boj.

Dolnokubínčanka Soňa Stanovská si v štyroch nominačných pretekoch vyjazdila miestenku do slovenskej reprezentácie žien v kategórii C1. „Každý boj o miestenku v reprezentácii je veľmi náročný fyzicky, ale hlavne psychicky,“ hovorí. „Za mňa to boli dva veľmi náročné týždne. Každý deň som musela bojovať hlavne sama so sebou. Na poslednom tréningu som sa navyše zranila, takže som v každom zábere pociťovala bolesť.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenská reprezentantka v hokeji: Mama nesúhlasila, teraz je najväčšia fanúšička Čítajte

Nomináciou do reprezentácie si Oravčanka zabezpečila, že bude štartovať na všetkých pretekoch Svetového pohára, majstrovstvách Európy i sveta. Už od 26. mája sa budú konať majstrovstvá Európy v Liptovskom Mikuláši. „Nakoľko finišujem aj bakalársky ročník a taktiež ma čakajú majstrovstvá Európy, budem sa snažiť mať dobrú jazdu, s ktorou budem môcť byť spokojná. Na aké miesto to bude stačiť, uvidíme. Každopádne sa budem snažiť podať dobrý výkon.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Mladá vodnoslalomárka bude mať nabitý aj ďalší program. Po majstrovstvách Európy nasledujú tri podujatia Svetového pohára, potom majstrovstvá sveta do 23 rokov a neskôr aj seniorov. Medzitým čakajú na ňu ešte štátnice i obhajoby.

Súvisiaci článok