Oravské Veselé kopalo až tri jedenástky, Dolný Kubín vydrel možno cenný bod (+60 fotiek)

Súťaž naďalej vedie oravský klub. Rakytovce totiž doma zaváhali s Bánovou.

III. liga Stred

Podkonice – Dolný Kubín 1:1 (0:0)

Góly: 49. M. Sedliak – 80. M. Bobček (z 11 m)

Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper. Vstup do duelu nám vyšiel. Dolný Kubín bol aktívnejší, kombinačne zdatnejší. Prvú šancu mal po Luptákovom centri v 15. min Otruba, no zo siedmich metrov hlavou gólmana neprekonal. Zápas sa ďalej odohrával medzi šestnástkami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chlebnice sa na jar konečne dočkali, Liesek zaskočil tretí Švošov a líder vyhral aj oslabený (+zostava kola) Čítajte

Dominovali obrany, bol to boj o každý meter. V závere prvého polčasu z priameho kopu po teči ohrozili Spišáka domáci, no ten nohami šancu zmaril. Na druhej strane Kolorédy vystrelil spoza vápna, no lopta šla nad bránu.

Článok pokračuje pod video reklamou