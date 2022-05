Chlebnice sa na jar konečne dočkali, Liesek zaskočil tretí Švošov a líder vyhral aj oslabený (+zostava kola)

V piatej lige skupiny B to bude už iba boj o vypadnutie.

V. liga skupina B

Bystrička – Dlhá nad Oravou 5:0 (2:0)

Góly: 26. a 43. M. Krnáč, 70. a 80. T. Krnáč, 77. M. Brodzianský

Dlhá odohrala v Bystričke smolný zápas. Začala dobre, držala loptu a bola herne lepšia. Prvú šancu mal Dávid Capuliak, ale rozhodol sa prihrávať a to gól neprinieslo. Na druhej strane udreli domáci a Dlhú to rozhodilo. Bystrička prebrala hru a do prestávky pridala ešte jeden gól.

Hosťom padla prestávka vhod. Upokojili sa a druhý polčas začali lepšie. Domácich miestami nepustili ani na polovicu. Veľké šance Dávida Capuliaka a Petra Dutku zostali nevyužité. Prišiel trest, a to gól na 3:0. Aj napriek tomu sa Dlhá snažila pokračovať, ale zlomil ju ďalší gól, ktorý domáci strelili priamo z rohového kopu.

Ďalšiu šancu na zníženie mal Janota, ale ani jeho šanca gólom neskončila. Zápas sa viac-menej dohrával a domáci ešte pridali piaty zásah. Na konci zápasu sa ešte rútil sám na bránu Vladimír Jašica, no ani on nepochodil.

