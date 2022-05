Oravský Biely Potok zdvihol fanúšikom tlak, Jurigovci opäť úradovali a súboj o postup pre ŠK Sedem (+zostava kola a foto)

V najnižšej oravskej súťaži hrajú kluby o dve postupové miesta.

VII. liga

Vasiľov – Kraľovany 0:3 (0:2)

Góly: 18. a 40. M. Zrník, 90. P. Jesenský (z 11 m)

Domáci Kraľovanom tri body prakticky darovali. Vasiľov zahodil v úvode zápasu tri gólové šance a Kraľovany udreli. V 18. min sa po chybe domácich v strede ihriska presadil Miroslav Zrník. Hostia po góle ožili, pritlačili Vasiľov pred vlastnú bránu a pridali druhý gól. Päť minút pred prestávkou sa zo štandardnej situácie presadil opäť Miroslav Zrník.

Po zmene strán bol lepší Vasiľov, no domáci zahodili veľké množstvo vyložených šancí. Záver zápasu bol veľmi nervózny, keď rozhodca rozdal aj niekoľko žltých kariet na obe strany. V samom závere Kraľovany z pokutového kopu zvýšili na konečných 0:3. Konečnú podobu výsledku dal Peter Jesenský. Patrik Gemeľa

DOMÁCI: J. Špagla – Štefan Baraniak, J. Michalčík, Ľ. Madleňák, M. Puvák, P. Spišák, K. Kampoš (65. M. Tomčík), R. Hnojčík (46. D. Škombár), Adrian Baraniak, P. Gemeľa, P. Kolčák (35. Michal Baraniak)

HOSTIA: Tomáš Bella – M. Drengubiak, Richard Had, P. Kútnik (80. Miloš Bella), Adrián Had, M. Lepeta, P. Jesenský, M. Zrník, Miroslav Had, A. Janota, P. Glonec

