Námestovo zakončilo druholigovú sezónu vysokou prehrou

Petržalka dokázala svoje šance využívať, čo sa nedá povedať o mladých hráčoch oravského klubu.

II. liga

Petržalka - Námestovo 6:0 (3:0)

Góly: 24. a 61. B. Turčák, 40. M. Kelemen, 42. V. Sliacky, 74. P. Danek, 88. H. Harba

Pre oba tímy to bol špecifický zápas. Domáci túžili po vysokých prehrách zvíťaziť. V zápase som dal priestor až 7 dorastencom, aby sa porovnali s kvalitným súperom. Z toho štyria môžu budúcu sezónu ešte nastúpiť v doraste U19. Akonáhle, sme súpera vykombinovali, dostávali sa chlapci do vyložených šancí. V prvom polčase malo Námestovo gólovejšie príležitosti, ale napriek tomu prehrávalo 0:3.

Druhý polčas sme naskočili vo vysokom tempe. Prišla aj veľká možnosť na zníženie, ale nepadlo to. Ak by áno, určite by prišli ďalšie príležitosti. Išli sme za gólom a súper mal s naším presingom veľké problémy. Žiaľ, z odkopnutej lopty sme nezvládli situáciu pred našou bránou a bolo 4:0. Vždy je to o individuálnej chybe alebo slede viacerých chýb. Potom už našej hre chýbal lepší rytmus a častejšia kontrola lopty.

Resumé zápasu je, že naša reakcia po góloch bola hrať stále aktívne. Mali sme veľké šance, ale zostali nevyužité. To je fakt, ktorý rozhodol zápas a rovnako tak, že sme nevyužili prvú šancu v zápase. Súper svoju premenil a dalo by sa povedať, že to bol momentum stretnutia.

Po konečnom hvizde sme sa cítili smutne, ale s odstupom času si viacerí uvedomíme, že naše silné stránky ako prístup, bol u väčšiny viac snaživý ako u profesionálov.

Roman Marčok, tréner Námestova

HOSTIA: Greššák (46. Novák) - Gonšenica, Habiňák, Jaššo, Terentiev, Stašák, Snovák (62. Miklušák), Biricz (27. Hrkeľ), Brodziansky (62. Kuboš), Chorvát, Barutík (46. Medvecký)