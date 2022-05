S Podbrezovou sa rozlúčil ako si prial, Žilinu berie ako ďalší krok do svetového futbalu

Roland Galčík patrí medzi talentovaných hráčov slovenského futbalu.

Futbalisti Podbrezovej si vybojovali po troch rokoch návrat do najvyššej slovenskej súťaže. Tým najkrajším spôsobom sa lúči s klubom talentovaný Roland Galčík z Klina, ktorý už v zime prestúpil do MŠK Žilina. V novom pôsobisku mu však umožnili, aby pomohol na jar Podbrezovej k vytúženému postupu a to sa podarilo.

O šťastnom konci na Horehroní, ale i novej kapitole v Žiline sme sa s 20-ročným mládežníckym reprezentantom Slovenska porozprávali.

Takto ste si predstavovali rozlúčku?

Áno. Postup bol hlavný dôvod prečo som ostal a to sa nám aj podarilo. Pocity sú preto skvelé. Zažil som to prvýkrát v kariére, že sa vyhrala liga. Oslavy boli pre mňa niečo nové, ale užil som si to spoločne s chalanmi.

Pripúšťali si v Podbrezovej niečo iné ako návrat do najvyššej súťaže?

Keď sme pred tromi rokmi vypadli, odvtedy sme chceli postúpiť. Nepodarilo sa nám to prvý ani druhý rok.

Ďalej sa dočítate Čo podľa Rolanda Galčíka rozhodlo o postupe Podbrezovej do najvyššej súťaže? S akými spomienkami sa lúči Roland Galčík s Podbrezovou? Aké to bolo znovu si zahrať na námestovskom ihrisku? Teší sa už na novú výzvu v Žiline? Prečo vyhralo v zime mužstvo spod Dubňa, i keď tam boli aj iné ponuky? Môže byť žilinský klub iba odrazový mostík do ďalšej ligy? Ktorú ligu si túži rodák z Klina zahrať?

Ostali sme trpezliví. Bola tam aj väčšia obmena kádra, takže chvíľu to aj trvalo, kým všetko do seba zapadne a teraz na tretí rok to vyšlo úplne zaslúžene.