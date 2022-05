V katastri obce našli štyri čierne skládky

Odpadom vyzbieraným v prírode naplnili sto vriec.

ORAVA. Obec prevádzkuje malý zberný dvor, no podarilo sa jej získať 220-tisíc eur z ministerstva životného prostredia na vybudovanie nového. Za polovicu z tejto sumy kúpili traktor, vlečku, 7,5 kubíkové vaňové kontajnery aj kontajner na šatstvo, obec pridala zo svojich desaťtisíc eur.

Problémom je cena stavebných materiálov

„Dodali nám ich načas a vo výbornej kvalite. Problémy ale máme so stavebnou časťou projektu,“ povedal starosta Anton Grígeľ.

Obecný úrad podpísal nájomnú zmluvu na približne 200 metrov štvorcových, ktoré bude využívať desať rokov, v areáli poľnohospodárskeho družstva. Firma, ktorá vyhrala v roku 2020 verejné obstarávanie na vybudovanie zberného dvora síce administratívne prebrala stavenisko, ale vzhľadom na prudké zvýšenie cien stavebných materiálov sa jej do prác pustiť nechce.

„Žiadali navýšenie oproti rozpočtu o 45-tisíc eur, no nemôžeme si to dovoliť. Museli by sme ubrať inde, ale kde? Z materskej školy, alebo verejného osvetlenia? To nemôžeme,“ povedal starosta.