Šváb prežije aj atómovú bombu

Zverochov 17-ročného študenta žne na súťažiach jednu cenu za druhou.

VAVREČKA. Väčšina ľudí pri kontakte s nimi jačí, uteká alebo aspoň krčí nosom. Pre Michala Pazúrika sú tarantuly, mnohonôžky, bičovce a iné exotické zvieratá stredobodom záujmu. Stali sa predmetom jeho podnikateľského zámeru, srdcovou záležitosťou ale aj cieľom ochrany a témou osvety.

Na jeho blogu sa okrem iného dozviete, že škorpióny môžu pustiť chvost podobne ako jašterice, a že pred párením tancujú. Nájdete tam informácie o tom, ktorá modrá tarantula je najkrajšia, či sú mnohonôžky najlepším domácim zvieratkom, rady o bioaktívnych teráriách alebo chove múčnych červov a ďalšie zaujímavosti.

Komplexnosť toho, čo robí, ocenili porotcovia súťaží, do ktorých svoj podnikateľský plán Zverochov Námestovo prihlásil.

Akých súťaží ste sa už zúčastnili?

Začalo to vo februári súťažou Môj biznis plán, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Trstenej. Natrafil som na plagát a povedal si prečo nie. Získal som prvú cenu tristo eur a potom to už išlo. Vyhral som Stredoškolský podnikateľský zámer Žilinskej župy s odmenou päťsto eur, neskôr ma triedna učiteľka prihlásila na Junior internet. To je asi najväčšia súťaž stredoškolských webstránok na Slovensku. Získal som prvé miesto v kategórii blog, a tiež tretie miesto za náučný obsah. Súťažné obdobie som zakončil súťažou Social Innovation Relay 2022, kde som obsadil tretie miesto.

“ v dnešnom chovprodukte, mám to odskúšané, vám predavač pavúka vyberie, zabalí a nič viac nerieši. Ani sa nespýta, či viete ako sa oň starať. „ Michal Pazúrik

Čo porotcovia najviac vyzdvihli?

Realizovateľnosť. Veľa bodov mi nahral fakt, že chovprodukt už približne pol roka funguje. Mám rodičov podnikateľov, ktorí sa so mnou podelili o skúsenosti.

Na Orave máme veľa šikovných ľudí, nechápem, prečo sa na týchto súťažiach s nimi nestretávam. Vo všetkých štyroch súťažiach som porazil asi osemsto študentov z celého Slovenska a veľmi málo z nich bolo z Oravy.

Aký bol prvotný dôvod vzniku Zverochovu?

Chovu zvierat sa venujem už od šiestich rokov a približne od dvanástich podnikaniu. Našiel som medzeru na trhu, ktorú som dokázal zaplniť a spojiť podnikanie s chovom. Súťaže sú spôsobom ako ukázať, že som v niečom dobrý. Hnacou silou nebol zisk, skôr súťaživosť a dobrý pocit z úspechu.

Mojím najbližším cieľom je kamenná predajňa v Tvrdošíne a plánujem zorganizovať výstavu exotických zvierat. Aktuálne ponúkam okrem zvierat a chovateľských potrieb aj výrobu terárií na mieru, stráženie zvierat a ich adopciu.

Prečo ste začali písať blog?

Aby som ukázal ľuďom, že tvory, ktoré považujú za strašidelné, také nie sú. Ale najviac zo všetkého chcem poukázať na dôležitosť správnej starostlivosti o zvieratá. Lebo v dnešnom chovprodukte, mám to odskúšané, vám predavač pavúka vyberie, zabalí a nič viac nerieši. Ani sa nespýta, či viete ako sa oň starať.

Chcem upozorniť na to, že keď si niekto ide kúpiť akékoľvek zviera, mal by si predtým veľa o ňom a jeho chove naštudovať. Nie aby si po mesiaci povedal, nebaví ma to. O odvrhnutých psoch sa často hovorí, ľudia im pomáhajú. Ale kedy ste počuli, že by sa niekto nestaral o agamu?