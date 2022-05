Zhotoviteľ reklamáciu cesty neuznal, radšej dal firmu do konkurzu

Žilinský samosprávny kraj zaplatí za opravu vozovky v záručnej dobe z vlastných zdrojov sedemstotisíc eur.

ORAVSKÁ LESNÁ. Keď v roku 2017 skončila rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 medzi Zákamenným a Oravskou Lesnou, vodiči sa potešili. Netušili, že úsek dlhý viac ako sedem kilometrov je urobený nekvalitne z nevyhovujúcich materiálov a povrch sa začne rozpadať už po dvoch rokoch.

Zhotoviteľ, spoločnosť Cesty SK, uznala reklamáciu a položila novú vozovku v intraviláne Oravskej Lesnej od centra po začiatok obce. Teraz však treba opraviť zostávajúce približne štyri kilometre.

Radšej dali firmu do konkurzu

Zhotoviteľ reklamáciu odmietol, aj keď výsledky analýzy vozovky jasne dokazujú, že nesplnil to, k čomu sa zaviazal v zmluve o dielo.

„Do stavby bola zabudovaná asfaltová zmes v kvalitatívnej triede II., ktorá je v rozpore s požiadavkou projektovej dokumentácie, v ktorej bola požiadavka na kvalitatívnu triedu I.,“ píše sa v správe vydanej akreditovaným skúšobným laboratóriom VUIS-CESTY.

„Ak by sme to mali opravovať, tak radšej položím firmu,“ povedal údajne majiteľ spoločnosti Cesty SK počas rokovaní so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) aj Oravskej Lesnej. Jeho slová dobre počul nielen starosta Oravskej Lesnej, ale aj podpredseda ŽSK Igor Janckulík.