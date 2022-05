Chlapci spod Roháčov mali svoj deň, v Lomnej zažívajú ošiaľ a povinné víťazstva ďalších adeptov na postup

Najnižšia oravská súťaž bude ešte veľmi zaujímavá.

V Lomnej by závideli divácku kulisu, i niektoré kluby z vyšších súťaží. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

VII. liga

Kraľovany – ŠK Sedem 0:3 (0:1)

Góly: 19. L. Vnučák, 53. A. Janota (vl. gól), 76. E. Polák

Prvý polčas bol divný. Nie kvôli priebehu, ale že muselo striedať až päť hráčov. Traja postupne vypadli Kraľovanom a dvaja hosťom. Citeľnejšia strata to bola pre ŠK Sedem, ktorí prišli o hráčov zálohy Mokošáka a Kosmeľa. Bez nich už nedokázali smerom dopredu byť takí nebezpeční. V 19. min zahrával priamy kop z veľkej diaľky Vnučák a na prekvapenie skončil v sieti. Čisté svedomie nemôže mať brankár.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trápenie Pribiša na jar pokračuje, futbalisti Rabče idú do trháku a v Kline si zahral otec so synom (+zostava kola a foto) Čítajte

Domáci hrali pomerne dobre, ale vyloženú šancu si nedokázali vypracovať. Prišli až po prestávke, ale obe skončili na tyči. V 53. min Kraľovany dopomohli súperovi aj k druhému gólu. Malá domov od Adriána Janotu brankárovi preskočila cez nohu a skončila v sieti. Postupne sa začal zápas vyostrovať. Domáci otvorili obranu a v 76. min to hostia využili. Presadil sa Erik Polák. V ostatných minútach zaujali už iba dve červené karty. Na domácej strane ju videl Kmeť, u hostí Jendroľ. Juraj Feranc

Ďalej sa dočítate Ako je možné, že Oravská Lesná bola futbalovejšia a dostala päťku? Zvládlo Istebné poľahky derby s Veličnou? Pred akou diváckou kulisou si pripísali Lomná ďalšie víťazstvo? Ktorí hráči si vyslúžili tentokrát nomináciu do zostavy kola? Aký vývoj mali zápasy vo Vitanovej a Lokci?

DOMÁCI: Kubáň – Drengubiak, R. Had, A. Had, Kmeť, Lepeta (26. Glonec), Jesenský, Ondrejka (46. M. Had), Bella (45. A. Janota), Zrník, Pásztor

HOSTIA: Florek – Mišek, Vnučák, A. Jadroň, Pleviak, Kosmeľ (30. Kozaňák), Polák, Vráb, Mokošák (15. Brišák), Pindura (86. Farský), Jendroľ

ČK: 78. Kmeť – 80. Jendroľ