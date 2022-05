Starí páni to stále vedia na korčuliach a s hokejkou. Kto dal najviac gólov a ktoré mužstvo bolo najslušnejšie?

Titul v uplynulej sezóne obhájilo mužstvo Reštaurácia Radnica team.

V Trstenej sa stretli zástupcovia mužstiev na vyhodnotení 18. ročníka Oravskej hokejovej ligy internacionálov (OHLI). Tomáš Chudý na úvod všetkých účastníkov privítal a následne odovzdal slovo Jozefovi Babinskému, ktorý stručne zhodnotil nedávno skončenú sezónu z pohľadu organizátora súťaže a potom aj z pozície rozhodcu. Následne boli kapitánom prvých troch mužstiev (Reštaurácia Radnica Team, HK Oravská Jasenica, HK EDM) odovzdané poháre.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenská reprezentantka v hokeji: Mama nesúhlasila, teraz je najväčšia fanúšička Čítajte

Reštaurácia Radnica Team obhájil titul

Do súťaže sa prihlásilo v sezóne 2021/2022 deväť mužstiev – Reštaurácia Radnica Team, HK Oravská Jasenica, HK EDM, Starci Dolný Kubín, TJ Oravská Lesná Old, Hokejový klub Podbiel, Slovan Trstená Old, Dynamit Námestovo a HK MTS. Odohrali sa iba úvodné dve kolá, prvé na Altise a druhé poslednú októbrovú sobotu v Oravskej Lesnej. Kvôli zhoršujúcej sa pandémii potom nasledovalo skoro trojmesačné prerušenie súťaže. Reštartovať súťaž sa podarilo až v sobotu 22. januára 2022. Aby sa stihla ukončiť pred Veľkou nocou, mužstvá hrali až trikrát dva zápasy za víkend. Zaujímavosťou je, že prvé dve priečky patria rovnakým mužstvám ako v naposledy odohratej sezóne 2019/2020 s tým, že aj poradie ostalo rovnaké. Ďalším dôležitým ukazovateľom je veľká vyrovnanosť mužstiev, veď posledný tím HK MTS delí od tretieho tímu v tabuľke iba šesť bodov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Víťazom 18. ročníka sa štyri kolá pred koncom sezóny stal kolektív Reštaurácia Radnica Team (RRT), ktorý obhájil prvenstvo zo 16. ročníka OHLI. V sezóne 2020/2021 sa pre covid-19 vôbec nehralo. Vo vyrovnanom kolektíve RRT boli ťahúňmi útočníci Ľubomír Maretta, Jozef Bečka, Ján Bečka a obranca Ján Had, ktorý v prípade potreby zastupoval kapitána mužstva. Ozajstným športovým a ľudským vodcom, s ktorým sa mne osobne výborne spolupracuje, je kapitán tímu Radoslav Povala, ktorý na záver obhájené prvé miesto zhodnotil ako úspech celého kolektívu.

Druhé miesto je v správnych rukách

Na druhom mieste, rovnako ako v 16. ročníku OHLI, skončilo mužstvo HK Oravská Jasenica. Malo výborný úvod sezóny, keď až do siedmeho kola bolo lídrom priebežnej tabuľky. Potom nasledoval pokles formy, ale víťazstvá v posledných štyroch kolách potvrdili, že konečné druhé miesto je v správnych rukách. Najvýraznejšími oporami Oravskej Jasenice boli kapitán Vladimír Madleňák, opora zadných radov a zároveň najlepší obranca celej súťaže. V útoku to bol Jaroslav Hoľma, ktorý sa s Jozefom Kubiznom organizačne najväčšou mierou podieľali na účinkovaní mužstva v súťaži.

Tretia priečka patrí kolektívu HK EDM, ktorý sa do súťaže vrátil po dvojročnej odmlke. Ako povedal kapitán tímu Vladimír Balcerčík, cieľom mužstva bolo reštartovať kolektív z obdobia, keď v súťaži účinkovali pod názvom Primatori Námestovo, a teda opätovne získať pohár, čo sa vďaka kolektívnemu výkonu celého mužstva nakoniec aj podarilo. Za organizačný chod mužstva počas celej sezóny kapitán mužstva poďakoval vedúcemu mužstva Mariánovi Vasekovi, ktorý ešte pochválil útočníka Dušana Rošťáka, a Martinovi Štefaničiakovi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Andrej Košarišťan dokončil sezónu v Košiciach so zranením. Po sezóne zvažuje rôzne alternatívy ďalšieho pôsobiska Čítajte

Na štvrtom mieste skončili Starci Dolný Kubín, ktorí ak nastúpia v kompletnej zostave, dokážu zvíťaziť nad každým protivníkom. Je to zároveň druhé najslušnejšie mužstvo, ktoré je pozitívnym vzorom pre ostatných tak po hernej stránke, ktorú najlepšie reprezentuje dvojica útočníkov Cyril Černák s Pavlom Kováčikom a v obrane kapitán a vedúci mužstva v jednej osobe Eduard Grácik, ako aj po stránke správania. Pozornosť si zaslúži univerzálny člen tímu Patrik Rosinský, ktorý hral na poste útočníka a ak bolo potrebné, nastúpil ako brankár. Je to zároveň jediné mužstvo, v ktorého radoch hrajú ešte niekoľkí hráči, ktorí si pamätajú začiatky tejto súťaže z roku 1999.

MTS s historicky najmenším počtom trestných minút

Individuálne hodnotenia na základe štatistických údajov zo zápisov o stretnutí, ktoré s precíznosťou pripravil Vojtech Babinský, putujú tentokrát do prvých piatich mužstiev v konečnej tabuľke. Ľubomír Maretta z mužstva Reštaurácia Radnica Team sa stal najlepším strelcom o jeden gól pred Cyrilom Černákom z tímu Starci Dolný Kubín. Táto dvojica, vo vymenenom poradí s rozdielom jedného bodu, ovládla aj kanadské bodovanie. Najlepším nahrávačom je Jaroslav Brňák z Oravskej Lesnej. Ocenenie na brankárskom poste si zaslúžene odnáša Jozef Socha z Lokce, ktorý okrem množstva odchytaných zápasov za rôzne mužstvá OHLI pomáhal aj viacerým tímom v skupinách OHS B a OHS A. Kapitán mužstva HK Oravská Jasenica Vladimír Madleňák, ktorý mal pravdepodobne najvyššiu minutáž na ľade v každom zápase a aj celkovo zo všetkých mužstiev, sa stal najlepším obrancom. Honor najlepší útočník patrí po zásluhe Cyrilovi Černákovi z mužstva Starci Dolný Kubín.

V tabuľke slušnosti je na prvom mieste mužstvo HK MTS, ktoré nazbieralo historicky asi najmenší počet, a to iba 30 trestných minút. Druhé miesto patrí tímu Starci Dolný Kubín, ktorým rozhodcovia udelili 36 trestných minút. S minimálnymi vzájomnými odstupmi nasleduje štvorica mužstiev TJ Oravská Lesná Old, HK Slovan Trstená Old, HK Oravská Jasenica a Hokejový klub Podbiel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odbehol vzdialenosť, ktorá je ďaleko aj autom. Chcel som vyskúšať, koľko vydržím, hovorí Roman Čítajte

ŠTATISTIKY

Tabuľka slušnosti: 1. HK MTS 30 trestných minút, 2. Starci Dolný Kubín 36, 3. TJ Oravská Lesná Old 44, 4. HK Slovan Trstená Old 46, 5. HK Oravská Jasenica 49, 6. Hokejový klub Podbiel 50, 7. Dynamit Námestovo 56, 8. Reštaurácia Radnica Team 62, 9. HK EDM 88,

Najlepší strelci: 1. Ľubomír Maretta (Reštaurácia Radnica Team) 22 gólov, 2. Cyril Černák (Starci Dolný Kubín)21, 3. Igor Olbert (TJ Oravská Lesná Old) 15,

Najlepší nahrávači: 1. Jaroslav Brňák (TJ Oravská Lesná Old), 16 asistencií, 2. Jaroslav Hoľma, Vladimír Madleňák(obaja HK Oravská Jasenica) a Cyril Černák (Starci Dolný Kubín) po 14, 3. Ján Bečka, Jozef Bečka a Ľubomír Maretta (všetci Reštaurácia Radnica Team) a Vladimír Balcerčík (HK EDM) po 12,

Najproduktívnejší hráči: 1. Cyril Černák 35 bodov, 2. Ľubomír Maretta 34, 3. Igor Olbert 26