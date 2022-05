Slovenská reprezentantka v hokeji: Mama nesúhlasila, teraz je najväčšia fanúšička

Barbora Kapičáková považuje prestup do ŠKP Bratislava za najlepšie rozhodnutie.

Hokejistka Barbora Kapičáková oslávila osemnáste narodeniny na nedávnych majstrovstvách sveta žien vo Francúzsku. Patrila medzi najmladšie hráčky. Aj vďaka nej mal slovenský výber vekový priemer iba tesne nad 21 rokov. „Bol to pre mňa veľký a príjemný šok, keď ma tréner prečítal v nominácii,“ hovorí. „Vôbec som to nečakala.“

Najlepšie rozhodnutie

Hokejové začiatky mladej hráčky sa spájajú s rodným Dolným Kubínom. Tam sa naučila prácu s pukom a hokejkou. Neskôr sa rodina Kapičáková presťahovala do Liptovského Mikuláša, kde odohrala Barbora svoje mládežnícke roky. Jeden ročník pôsobila tiež pri ženskom družstve Popradských líšok. Keď prišla do deviateho ročníka, urobila jedno životné rozhodnutie, ktoré označuje za doteraz najlepšie.

„Začala som hľadať lepšiu úroveň ženského hokeja,“ hovorí. „Prišla som do Bratislavy, kde sa nachádza centralizovaná príprava pre najlepšie hráčky Slovenska. Bolo to najlepšie rozhodnutie, pretože sú tu úžasné podmienky, za ktoré vďačíme našej manažérke Ľubomíre Kožanovej. Veľmi ma to posunulo vpred.“