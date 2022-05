Starostovi Párnice rozbili auto, zaťali do neho sekeru

Ján Hančiak pripúšťa možnosť pomsty za jeho prácu v dedine.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/G2jRH_5gftQ

PÁRNICA. „V noci o pol tretej nás zobudil buchot a alarm auta. Pozreli sme z okna a videli, ako z dvora uniká na bicykli chlap oblečený v čiernom so šiltovkou na hlave,“ opísala nepríjemné prebudenie starostova manželka Viera Hančiaková.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Zbehli sme dole ku autu a vidíme, že nám na ňom rozbil okná. Ako som kráčala okolo neho, zrazu ma niečo zastavilo. Bolo to porisko sekery, ktorá ostala zaťatá v kapote auta.“

Starosta Ján Hančiak vybehol za páchateľom, no už nikoho nevidel. Preto je pravdepodobné, že sa v obci vyznal, keď dokázal tak rýchlo zmiznúť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež NAKA zasahovala v Dolnom Kubíne Čítajte

Pripúšťa, že skutok mohol súvisieť s výkonom povolania

„Spájam si to s výkonom starostu, ale neviem, ktoré veci by mohli byť také vážne, že by sa v tejto dobe riešili takto. Je to silné upozornenie pre starostu, ale pre mňa z neznámeho dôvodu,“ povedal po útoku Ján Hančiak.