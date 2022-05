Učiteľka v nemocnici: Prvé mesiace som chodila domov smutná, zle som znášala bolesť chorých detí

Deťom je oporou aj priateľkou.

DOLNÝ KUBÍN. Postavila sa pred dvere odborného lekára a čakala, kedy ich sestrička otvorí. Po chvíli sa z lavičky v čakárni zdvihlo dieťa a pristúpilo k nej: „Ahoj, ja si ťa pamätám. Doniesla si mi lego, keď som bol v nemocnici.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď to začuli dve neďaleko sa motajúce dievčatká, tiež k nej podišli, začali džavotať, ukazovať jej bundičku, odznaky a pokemon karty. Nečudo. Spoločnosť ostatných dospelých, po niekoľkých hodinách vysedávania, neponúkala nič moc a z nej vycítili záujem o komunikáciu.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Barber z Oravy priniesol novú metódu, mužov zbavuje plešiny Čítajte

Situácia, ktorá sa stala Dorote Bištiakovej, nie je výnimočná. Na chodbách zdravotníckeho zariadenia aj na ulici ju oslovujú niekdajší detskí pacienti alebo ich rodičia. Ako učiteľka v Dolnooravskej nemocnici pôsobí už dvadsať rokov. Venuje sa dvojročným až šesťročným deťom materskej školy.

Jej kráľovstvom je miestnosť plná hračiek, kníh a pasteliek. Jednoizbová škôlka sa nachádza na chodbe detského oddelenia, oproti radu izieb, v ktorých ležia chorí. Bočnými dverami je prepojená s kabinetom a vedľa nej je školská trieda.

Je rozdiel v povolaní učiteľky v bežnej škôlke a učiteľky v škôlke v nemocnici?

“ Každý deň sú nejaké deti na infúziách. Zvyknem im doniesť pastelky a maľovanky alebo hry, ktoré sa dajú hrať aj s jednou rukou. „ Dorota Bištiaková

Určite. Detičky sú choré, často sa necítia dobre, sú odlúčené od rodiny, podstupujú vyšetrenia, boja sa. Sme tu najmä na to, aby sme zmiernili obavy alebo bolesť a spríjemnili im pobyt v nemocnici.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Každý deň je iný a v tom je to čaro. Prídete do roboty a nikdy neviete, čo vás čaká. Niekto odišiel domov, niekto nový príde.

Ako prvé sa opýtam lekárov, koho môžem zobrať do škôlky. Lebo niekto kašle, niekto má hnačky, vysoké CRP alebo horúčky. Vždy sa dohodneme, koho pustia ku mne do škôlky a s kým, aby sa deti nemiešali. Tým, že majú rôzne diagnózy, musí sa na to veľmi dbať.

Niekto môže byť iba v posteli a niekto je pri mne v škôlke. Dieťa, ktoré musí zostať v izbe, navštívim a donesiem mu niečo na hranie, istý čas strávim s ním rozprávaním, čítaním, snažím sa, aby mu čas v nemocnici rýchlejšie prešiel.