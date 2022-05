Predviedli super výkony, viacerí pocestujú aj na majstrovstvá Európy

Dolnokubínsky vzpieračsky klub by mohol skončiť doposiaľ najvyššie.

HURBANOVO Dorastenci vzpieračského klubu z Dolného Kubína smerujú za historickým výsledkom v lige. Doterajším najlepším je tretie miesto z vlaňajška a z roku 2017.

Zostava v zložení Filip Pagáčik, Šimon Strapec, Roman Benka a Ľubomír Bajči vyhrala druhé kolo v Hurbanove a v priebežnom poradí poskočil oravský klub už na striebornú priečku. Na lídra z Krásna nad Kysucou stráca iba 72 bodov. „Chlapci pod vedením Petra Pagáčika predviedli super výkony,“ hovorí predseda klubu Tomáš Chovanec. „Skoro všetci si urobili osobné rekordy, niektorí dokonca základmi. Strata mohla byť ešte menšia, nebyť zranenia Jakuba Pánika.“

Filip Pagáčik, Šimon Strapec a Roman Benka majú vďaka týmto výkonom namierené na augustové majstrovstvá Európy do poľskej Varšavy, kde bude súťažiť kategória do 17 rokov. „V každej váhovej kategórii je možné nominovať dvoch pretekárov,“ vysvetľuje Chovanec, ktorý je prezidentom Slovenského zväzu vzpierania.

„Váhových kategórií je 10, teda pocestuje 20 chlapcov a 20 dievčat. Tento počet je však pre Slovensko nemysliteľný. Vyzerá to, že prvá päťka z dorasteneckej ligy to má isté. Zaujímavý súboj sa rysuje medzi Benkom, Pagáčikom a Zuborom z Trenčína. Jeden bude musieť ísť do vyššej kategórie. Ktorý, ukážu sústredenia, majstrovstvá Slovenska a rozhodnutie reprezentačného trénera.“

Liga dorastencov vyvrcholí až 12. novembra finálovým kolom v Krásne nad Kysucou.

Poradie po dvoch kolách

1.Krásno nad Kysucou 2015 b, 2. Dolný Kubín 1943, 3. Trenčín 1841, 4. Veľký Meder 1647, 5. Nové Mesto nad Váhom 1636, 6. Hlohovec 1218