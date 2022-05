Pelotón si zmeria sily s Oravkou

Na Orave sa chystá unikátne cyklistické podujatie Faster than a Train.

DOLNÝ KUBÍN. Orava bude hostiť podujatie v cestnej cyklistike, ktoré v okolitých končinách nemá obdobu. Súperom zúčastnených jazdcov totiž nebudú kolegovia či časomiera, ale vlak. Porazí pelotón fenomén regiónu – Oravku? To sa dozviete v sobotu 2. júla počas nultého ročníka cyklistického podujatia s názvom Faster than a Train.

Región Oravy je známy vďaka svojej malebnej prírode, je rodiskom viacerých slovenských dejateľov a spisovateľov a ponúka množstvo historických pamiatok. Je veľmi členitý a lemuje ho rieka Orava; je s ním však späté ešte jedno – vlak Oravka. Ide o dôležitú formu dopravy v regióne, keďže denne prepraví viac ako 500 osôb na trati dlhej 56 kilometrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ide zrejme o jeden z najpomalšie premávajúcich vlakov na Slovensku. Spomaľuje ho totiž prostredie, ktorým prechádza; zákruty, kamenné bralá, ako aj 21 zastávok v obciach regiónu. Spája Kraľovany a Trstenú a počas tejto trasy míňa dedinky a mestá, ktoré sú skvelými východiskovými bodmi pre pešiu turistiku či cyklovýlety.

„Priemerná rýchlosť Oravky spolu so zastávkami je niečo vyše 30 kilometrov za hodinu. Raz, keď som cestoval Kraľovianskou dolinou, som si uvedomil, že podobnou priemernou rýchlosťou jazdia aj hobby trénovaní cestní cyklisti. Povedal som si, že by bolo zaujímavé zistiť, či by bol cestný cyklista pri bežnej premávke schopný predbehnúť Oravku na ceste z Kraľovian do Trstenej,“ hovorí jeden z organizátorov a autor konceptu Matúš Kvas.

Prečítajte si:

Prečítajte si: Takú akciu priehrada ešte nezažila Čítajte

Unikátne preteky ukážu, kto je rýchlejší

„Keď mi Matúš povedal o tomto nápade, povedal som si, že do toho chcem ísť – lebo o takomto koncepte som doteraz nepočul,“ vysvetľuje spoluorganizátor Juraj Fačko a pokračuje: „Zároveň ide o skvelý nástroj, ktorým môžeme dať svetu vedieť, že aj v našom regióne vznikajú super nápady a sú tu skvelé podmienky pre šport.“

Zaujímavosťou pretekov je snaha organizátorov zachovať čo najviac prirodzenosť prostredia. „Nechceme ani vypraviť špeciálny vlak, pretekári vyrazia z perónu v Kraľovanoch v rovnakom čase ako Oravka s cestujúcimi – teda o 9.28 hod.,“ prezrádza Juraj Fačko.

Nultý ročník s hviezdnym obsadením

Organizátori sa rozhodli pripraviť nultý ročník podujatia Faster than a Train v menšom rozsahu, aby otestovali náročnosť trasy pred budúcoročným prvým ročníkom podujatia. Cyklistický pelotón bude tento rok tvoriť približne dvadsať pozvaných osobností zo sveta športu, umenia a podnikania. Autorom nápaditej vizuality podujatia je umelec Michal Hazior.

Vlak sa posnažia predbehnúť profesionálni športovci, ako napríklad Martin Velits (bývalý profesionálny cestný cyklista a spoluzakladateľ značky Isadore Apparel), Ján Laco (bývalý hokejový brankár), Jakub Grigar (vodnoslalomár a držiteľ striebornej medaily v disciplíne K1 z LOH v Tokiu 2021), Michal Holub (6-násobný víťaz MSR v dlhom triatlone), ale aj hobby športovci – Michal Yaksha Novotný (producent) alebo Michal Meško (zakladateľ siete kníhkupectiev Martinus).

Prečítajte si:

Prečítajte si: V Zuberci chcú postaviť wellness hotel, inšpirovali sa zrubmi Čítajte

Nápad ocenil región aj prevádzkovateľ vlaku

„Potešilo nás, že Klaster Orava - oblastná organizácia cestovného ruchu - verí v potenciál tohto projektu, rovnako ako Železničná spoločnosť Slovensko; bez ich spolupráce a ochoty by nebolo možné preteky zorganizovať. Vďaka slovenskej značke Isadore Apparel budú všetci účastníci pelotónu zas pretekať v rovnakých cyklistických dresoch. Do projektu sa zapojilo taktiež viacero sponzorov zo súkromného sektora. Verím, že sa všetci spolu vidíme začiatkom júla na Orave,“ uzatvára Matúš Kvas.

Podujatie má niekoľko cieľov: okrem charitatívneho rozmeru chce zvýšiť povedomie o regióne a ukázať domácim a turistom, že Orava je ako stvorená pre návštevy nielen športového charakteru. Tiež chce poukázať na dôležitosť športu.

Prečítajte si: