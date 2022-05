Blato, dážď, ale i ďalšie krásne číslo. Milovníci behu si to po Lokci namierili do Rabče

V mužskej časti na 10-kilometrovej trati sa odohral strhujúci finiš.

RABČA. V krátkom slede sa bežecká rodina stretla na ďalších pretekoch. Sezóna odštartovala Behom na Brabírku v Lokci, v druhom kole bol na programe Rabčiansky okruh. Patrí medzi moje obľúbené, lebo sa striedajú na ňom stúpania i klesania a takisto aj rôzne povrchy – asfaltová, štrková i poľná cesta.

Počasie v závere týždňa neveštilo nič dobré. Pršalo a dala sa očakávať hlavne na poľných cestách divočina. To sa aj potvrdilo, no i napriek tomu som zvolil cestnú obuv. Do siedmeho kilometra som nemal výraznejší problém, ale potom už prišli blatisté úseky. Cítil som sa ako na ľade. Šmýkalo sa a niektorí sme sa cítili ako na súťaži Spartan.

Našťastie, nebol som jediný, ktorý zvolil nevhodnú obuv. Rovnaké problémy mal aj celkový víťaz 24. ročníka Dávid Matis z klubu 4runners (36:14 min). V záverečnom strhujúcom finiši porazil o dve sekundy Mateja Graňáka z Oravanu Oravská Jasenica. „Trať som nepoznal,“ hovorí víťaz na desaťkilometrovej trati. „Myslel som, že bude menej kamenistá a viac asfaltová. Preto som zvolil cestné topánky, čo bola chyba. V blatistých úsekoch som veľa stratil, ale v poslednom asfaltovom kilometri a pol sa mi stratu podarilo dohnať. V závere som dal maximálny šprint, víťazstvo má potešilo.“

Najrýchlejšou ženou na rovnakej trati bola domáca Dominika Valková. Na kratšej trase 4,6 kilometra triumfoval Samuel Florek z BK Dolný Kubín (18:44 min). Na chrbát mu dýchal iba druhý Ján Zuber z Chlebníc, ktorý stratil 25 sekúnd. Ženskú časť ovládla ďalšia pretekárka z Rabče Kamila Pjenčáková (24:08 min).

Zaujímavosťou Rabčianskeho okruhu je aj súťaž mamičiek s kočíkmi. Tentokrát nabrala odvahu iba jediná žena, a to Lenka Drígeľová s dvojmesačnou dcérkou. Na svoje si tak prišli všetky vekové kategórie. Krásnu účasť mali všetky žiacke kategórie. Rodičia fandili a spoločne zdieľali s deťmi nádherné športové zážitky. Celkovo preteky prilákali 137 účastníkov. Opäť krásne číslo. Želajme si, aby stále rástlo. Najbližšie sa bežci stretnú v sobotu 21. mája v Námestove.

